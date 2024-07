Dani Oțil, atins de urs în pădure: „Consider că eu am greșit”. Ce a declarat matinalul despre experiența periculoasă

Dani Oțil a povestit la Super Neatza cu Răzvan și Dani că a avut o experiență periculoasă la munte, când a fost real atins de un urs.

Dani Oțil a mărturisit că se numără printre puținii sportivi din România atinși real de urs. Matinalul de la Super Neatza este practicant de enduro și merge des la munte.

„Nici nu știu cum să abordez acest subiect, pentru că de când am văzut știrile cu ursul mi-am adus aminte că pentru noi, oamenii de pădure, știrile astea sunt mult mai dese și mai vechi. Nu tot timpul seara la Observator afli că un cioban a fost atacat de oi, nu tot timpul afli că ursul fură oaia la subraț. Lucrurile au luat-o razna. Sunt tot mai mulți urși în pădurile noastre și sunt tot mai apropiați de om, dar nu sunt eu în măsură să povestesc lucrurile astea, pentru că există oameni care trăiesc printre ei și se pricep mai bine. În perioada în care ieșim să mergem la picior sau cu bicicleta ar trebui să ne luăm niște măsuri.

Dani Oțil, despre o experiență periculoasă în pădure: „„Sunt, statistic vorbind, printre puținii sportivi din România atinși real de urs”

Matinalul de la Super Neatza a mărturisit că el a fost vinovat pentru incident, deoarece a speriat ursoaica cu pui.

„Sunt, statistic vorbind, printre puținii sportivi din România atinși real de urs. Ursul lovește cu umărul, nu știu dacă știți treaba asta. Nu neapărat mușcă, vrea să te dea întâi jos și după aia să te atace… Mă rog, am trecut prin treaba asta numai pentru că am speriat ursul care se plimba împreună cu puiul. Consider că eu am greșit aici, nu neapărat el. Problema este că treaba asta se întâmpla la mai puțin de un kilometru de o cabană foarte cunoscută din România', a adăugat Dani Oțil.

Iată ce sfaturi oferă salvamontiștii pentru cei care se întâlnesc cu un urs: