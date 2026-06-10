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(P) Noul Braun FreeStyle 7, ajutorul tău de nădejde în materie de călcat! Ce beneficii oferă și de ce trebuie neapărat să îl ai

Descoperă toate beneficiile aduce de noul aparat de călcat Braun FreeStyle 7, aliatul tău de nădejde pentru un look impecabil.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 14:50 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 17:15
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Oricine are în dulap și piese vestimentare ce trebuie călcate, fiindcă se șifonează ușor. Aest lucru se întâmplă mai ales vara, atunci când preferăm să ne îmbrăcăm cu țesături cât mai fine și subțiri. Totuși, acum poți avea un ajutor de nădejde când vine vorba despre călcat haine. Descoperă totul despre noul Braun FreeStyle 7 și numeroasele beneficii pe care le oferă.

Noul Braun FreeStyle 7, ajutorul tău de nădejde în materie de călcat! Ce beneficii oferă și de ce trebuie neapărat să îl ai și tu

Mai ales în sezonul cald, garderoba se umple de ținute din materiale subțiri și fine, lucru ce duce inevitabil la șifonare rapidă. Totuși, dacă vrei să scapi de această neplăcere, atunci cu siguranță ai nevoie de un aliat de nădejde în viața ta.

Astfel, noul model Braun FreeStyle 7 a fost conceput cu scopul de a te ajuta să calci mult mai ușor și rapid diferitele haine sau țesături pe care le ai, de la huse de pernă și fețe de masă și până la cearșafuri sau perdele. Folosit în modul Turbo, aparatul de călcat este la fel de puternic precum o stație și se utiliează extrem de ușor

Acesta este prevăzut cu o pompă de apă integrată, tehnologie inspirată de la stațiile de călcat și recunoscută pentru performanța superioară. E ca și când te-ai bucurat de performanțele unei stații de călcat, totul într-un design mult mai compact și mai ușor de folosit.

Mai mult decât atât, noul Bran FreeStyle 7 este prevăzut cu o talpă FreeGlide 3D, tehnologie inspirată de placa de snowboard, un model unic în lume ce transformă călcatul într-o experiență cu adevărat ușoară și garantează o mișcare fluidă de 360° . În plus, la confort contribuie și mânerul certificat ergonomic cu 5 stele. Designul său unic, cu mâner deschis și un unghi optim reduce tensiunea de la nivelul încheieturii, favorizând o poziție naturală a mâinii, pentru un confort îmbunătătit la călcat. Astfel, călcatul hainelor devine mai simplu, mai rapid și mult mai plăcut.

În plus, poți alege unul dintre cele 3 moduri de călcat direct de pe mânerul digital, printr-o simplă apăsare de buton, fără să întrerupi activitatea. Ușor, rapid și sigur pentru toate tipurile de țesături.

Iată de ce noul Bran FreeStyle 7 este, cu siguranță, aliatul tău în „lupta” cu netezirea hainelor.

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