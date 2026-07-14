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„Furnicuțele”, invitată Nico. Ce îi reproșează fiica artistei

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Nico a vorbit despre relația cu fiica sa și ce anume îi reproșează aceasta din copilărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 20:15 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 16:34
„Furnicuțele”, invitată Nico. Ce îi reproșează fiica artistei | antena 1
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Nico a vorbit cu sinceritate despre unul dintre cele mai sensibile capitole din viața sa: relația cu fiica ei. Artista mărturisește că succesul profesional a avut și un preț, iar astăzi înțelege mai bine reproșurile pe care i le face copilul său.

Ce îi reproșează fiica artistei

Cântăreața spune că fiica ei i-a mărturisit de-a lungul anilor că ar fi avut nevoie de mai multă afecțiune și de mai mult timp petrecut împreună.

„Ea îmi reproșează mereu că n-am iubit-o, că nu i-am arătat.”

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Nico susține însă că, din punctul ei de vedere, a fost prezentă ori de câte ori a fost nevoie și că a încercat să îi ofere o educație solidă.

„Eu zic că am fost acolo lângă ea, când a trebuit.”

Problema era însă programul extrem de încărcat al artistei. În perioada în care și-a lansat cariera solo, fiica sa avea doar 13 ani, iar Nico era plecată aproape permanent la concerte și evenimente.

Copila rămânea deseori în grija bunicii, iar lipsa mamei și-a pus amprenta asupra relației dintre ele.

Astăzi, Nico privește lucrurile cu mai multă maturitate și recunoaște că există momente pe care și-ar fi dorit să le petreacă alături de fiica ei.

„Îmi pare rău că nu am fost mai mult alături de ea.”

Artista spune că, odată cu trecerea timpului, relația lor s-a schimbat complet. Cele două sunt acum foarte apropiate și discută deschis despre orice problemă.

„Eu cu fiica mea suntem prietene.”

Mai mult, Nico spune că a învățat multe chiar de la propriul copil. Una dintre lecțiile primite este aceea că, atunci când alegi un drum, trebuie să îți asumi consecințele fără să te plângi.

Viața de familie, cea mai mare realizare a artistei

Dincolo de succesul profesional, Nico spune că cea mai mare bucurie din viața sa este faptul că a devenit bunică. Nepotul ei, Matias, în vârstă de trei ani și jumătate, îi aduce o fericire pe care nu o poate compara cu nimic.

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Artista mărturisește că trăiește acum experiența de bunică diferit față de perioada în care era mamă. La vremea aceea avea multe pretenții și consideră că era prea tânără pentru a înțelege pe deplin responsabilitatea unui copil.

„La 20 de ani nu ești atât de copt încât să educi un copil. N-ai cum să iubești la 20 ca la 40.”

Nico spune că propria copilărie modestă, în care cei patru membri ai familiei dormeau într-un singur pat și o portocală era un adevărat lux, a învățat-o să prețuiască familia mai presus de orice.

Astăzi este convinsă că Dumnezeu i-a oferit tot ce și-a dorit, însă recunoaște că un singur regret a rămas constant de-a lungul anilor: faptul că muzica a obligat-o să pună familia pe locul doi într-o perioadă importantă din viața fiicei sale.

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