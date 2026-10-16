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Alertă în Mexic! Uraganul Trudy se intensifică și amenință coasta cu inundații și alunecări de teren

Uraganul Trudy a ajuns la categoria 1 pe scara Saffir-Simpson și amenință coasta pacifică a Mexicului, unde sunt așteptate ploi torențiale, inundații și alunecări de teren.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 09:47 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 09:50
Alertă în Mexic! Uraganul Trudy se intensifică și amenință coasta cu inundații și alunecări de teren | Shutterstock
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Furtuna s-a intensificat rapid, iar autoritățile monitorizează îndeaproape evoluția acesteia.

Potrivit Centrului Național pentru Uragane din Statele Unite (NHC), în buletinul emis pe 15 octombrie 2026, Trudy înregistra vânturi susținute de aproximativ 150 km/h și o presiune centrală de 978 milibari. La acel moment, centrul uraganului se afla la aproximativ 405 kilometri sud-sud-vest de Acapulco și se deplasa spre nord-nord-vest, cu circa 9 km/h.

Ce regiuni din Mexic sunt amenințate de uraganul Trudy

Au fost emise avertizări pentru mai multe sectoare ale litoralului mexican. O avertizare de uragan viza zona dintre Punta San Telmo și Playa Perula, în timp ce o avertizare de furtună tropicală era în vigoare pentru porțiunea de coastă dintre Punta San Telmo și Zihuatanejo.

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Specialiștii estimau că Trudy urma să se apropie de coastă în weekend, iar intensificarea suplimentară a furtunii putea agrava condițiile meteorologice. Regiunile din statele Guerrero, Michoacán, Colima și Jalisco trebuiau să rămână în alertă, în special din cauza precipitațiilor abundente și a riscului de inundații.

Potrivit agenției Reuters, uraganul amenința coasta pacifică a Mexicului, iar ploile puternice puteau provoca inundații și alunecări de teren în mai multe zone.

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Ploi torențiale și pericol de alunecări de teren

Cantitățile mari de precipitații reprezintă unul dintre principalele pericole asociate uraganului Trudy. Conform prognozei Centrului Național pentru Uragane, în statele Colima și Jalisco se puteau acumula aproximativ 100–200 de milimetri de precipitații, cu valori izolate de până la circa 300 de milimetri. În unele zone din Guerrero și Michoacán erau prognozate, de asemenea, ploi însemnate.

Astfel de precipitații pot provoca viituri rapide, inundarea drumurilor și alunecări de teren, mai ales în zonele montane sau în apropierea cursurilor de apă. În plus, valurile puternice și curenții periculoși pot pune în pericol persoanele aflate pe plaje sau în apropierea țărmului.

Autoritățile mexicane, în alertă

Autoritățile le recomandă locuitorilor și turiștilor din zonele vizate să urmărească buletinele meteorologice oficiale, să evite regiunile inundabile și să respecte eventualele ordine de evacuare. Traiectoria și intensitatea furtunii pot suferi modificări, motiv pentru care avertizările trebuie urmărite constant.

Potrivit Comisiei Naționale a Apei din Mexic (CONAGUA), furtuna tropicală Trudy s-a format pe 13 octombrie, dintr-o depresiune tropicală din Pacific. În aceeași perioadă, în larg se afla și Simon, un sistem tropical distinct.

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Evoluția uraganului Trudy rămâne atent monitorizată, iar ploile abundente, inundațiile și alunecările de teren reprezintă principalele riscuri pentru comunitățile de pe coasta pacifică a Mexicului.

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