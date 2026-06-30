La proba Limba și Literatură română în cadrul bacalaureatului, elevii au ieșit atât entuziasmați cât și dezamăgiți. Ce perle s-au mai surprins la Bacalaureat 2026.

Prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026 s-a încheiat, iar imediat după ieșirea din sălile de examen, elevii au început să își împărtășească impresiile.

Bacalaureat 2026: Ce perle au scos elevii la proba de Limba și Literatura Română

Ca în fiecare an, pe lângă părerile despre nivelul de dificultate al subiectelor, au apărut și declarații inedite, care au devenit rapid virale în mediul online și au fost incluse în categoria „perlelor” de la Bacalaureat.

La un liceu din județul Vaslui, absolvenții au vorbit despre modul în care au perceput proba la Limba și literatura română. Cei de la profilul real s-au declarat, în mare parte, mulțumiți de subiectele primite, spunând că acestea au fost accesibile și le-au permis să își valorifice cunoștințele acumulate în timpul anului.

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Cel mai apreciat de candidați a fost subiectul al III-lea, care a vizat opera lui George Bacovia. Elevii au avut de prezentat particularitățile unui text poetic, pornind de la binecunoscuta poezie „Plumb”, o alegere pe care mulți au considerat-o avantajoasă.

Printre cei care au comentat examenul s-a numărat și George, absolvent de clasa a XII-a, care a spus că proba i s-a părut mai ușoară decât anticipase. Tânărul a mărturisit că a rezolvat fără dificultăți primele două subiecte, însă la ultimul exercițiu nu a dezvoltat foarte mult răspunsul.

Chiar și așa, acesta este optimist și estimează că va obține în jurul notei 7 la Limba și literatura română. Modul sincer și spontan în care și-a exprimat impresiile a atras atenția celor prezenți și a fost catalogat de mulți drept una dintre declarațiile amuzante ale acestei sesiuni de Bacalaureat, arată acest site.

Ce spun elevii despre examenele care urmează

Absolventul a vorbit și despre examenele care urmează. El a precizat că mai are de susținut probele la Matematică și Geografie, mărturisind că are mai multă încredere în rezultatul pe care îl va obține la geografie decât la matematică.

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„S-o fost foarte frumos, foarte lejer. Subiectul 3 nu l-am aprofundat, nu am vrut să-l aprofund mai deloc. În rest subiectul 1 și 2 au fost foarte okay. A fost totul bine. Eu zic că împușc 7. Marți la matematică, joi la geografie. Pentru geografie da, pentru matematică mai puțin.(nr. nivelul de pregătire)”, a povestit George.

Primele reacții ale elevilor arată că subiectele din acest an au fost considerate, în general, echilibrate, însă emoțiile specifice examenului de Bacalaureat și declarațiile spontane ale candidaților continuă să facă deliciul internauților, devenind rapid subiecte de discuție pe rețelele de socializare.