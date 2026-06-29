Descoperă care este lista de obiecte permise și obiecte interizse la Bacalaureat 2026, potrivit regulamentului oficial al examenului. Află cu ce poți să intri în sala de examen, la proba de Matematică sau Geografie.

Descoperă ce obiecte poți avea la tine la examenul de Bacalaureat 2026 | hepta

Luni, pe 29 iunie 2026, elevii au susținut prima probă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Miercuri, pe 1 iulie 2026, urmează proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, adică matematică pentru elevii de la profil Real și Geografie pentru elevii de la Uman.

Descoperă în rândurile de mai jos lista cu obiecte permise și obiecte interzise în sala de examen, la proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026.

Obiectele permise și cele interzise, la Bacalaureat 2026! Ce trebuie să știe elevii înainte de proba la Matematică sau Geografie

Este important de menționat faptul că absolvenții de liceu vor putea intra în sălile de examen între orele 7:30 și 8:30, doar în baza unui document de identitate. Așadar, primul obiect obligatoriu este chiar buletinul. De asemenea, elevii trebuie să aibă asupra lor instrumente de scris doar cu cerneală sau pasta de culoare albastră.

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În plus, la proba de Matematică sau Geografie, elevii au voie să folosească echer și compas și o riglă simplă, transparentă, fără formule, tabele matematică sau alte însemne. Aceste instrumente sunt permise exclusiv pentru realizarea desenelor, a graficelor sau a schemelor geometrice. Aceste desene se realizează doar cu creion grafit negru sau creion mecanic, cu condiția să aibă mină neagră. Rigla sau instrumentele de geometrie trebuie să fie scoase din orice portofel, plic sau ambalaj.

Absolvenții de liceu pot avea asupra lor o sticlă de apă în timpul examenului, cu condiția să fie îndepărtată eticheta în totalitate.

În plus, elevilor li se interzice intrarea în sălile de examen cu ghiozdane, genți, rucsacuri, poșete, sacoșe sau alte obiecte similare. Acestea se lasă într-o sală sau într-un spațiu de depozitare a obiectelor personale. Aceia dintre candidați care refuză să respecte această regulă vor pierde dreptul de a intra în examenul de Bacalaureat 2026.

Alte obicte interzise la Bacalaureat 2026 sunt fițuicile, manualele, cărțile, dicționarele, culegerile, memoratoarele, notițele, rezumatele, ciornele sau lucrările altor candidați și orice alt material posibil ajutător.

Elevilor li se interzise să aibă în sau pe haine sau în încălțăminte, dar și în penare, diferite fițuici, însemnări, dispozitive de copiere sau ascultare, telefoane, căști sau dispozitive IoT, tablete sau orice alt dispozitiv electric sau electronic, precum și calculatoare, informează edupedu.ro.

Cei care încalcă regulile vor fi acuzați de fraudă, sunt declarați „eliminați din examen” și nu au șansa de a mai participa la următoarele doup sesiuni de Bacalaureat.