Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială. Ce spune că s-ar putea întâmpla: „Niciun guvern nu este pregătit”

Bill Gates trage un semnal de alarmă cu privire la inteligența artificială. Ce schimbări se teme că ar putea urma și de ce spune că guvernele sunt în urmă.

Bill Gates lansează un avertisment cu privire la ritmul în care se dezvoltă inteligența artificială și la modul în care societatea se pregătește pentru schimbările care ar putea urma. Cofondatorul Microsoft consideră că guvernele lumii nu au analizat suficient de profund implicațiile acestei tehnologii și susține că autoritățile sunt cu mult în urmă.

Bill Gates, avertisment despre inteligența artificială

Într-un interviu acordat pentru Reuters, Bill Gates a declarat că niciun guvern nu este suficient de bine pregătit pentru transformările pe care inteligența artificială le-ar putea aduce în societate. „Nu cred că vreun guvern este aproape atât de implicat în această problemă pe cât ar trebui să fie”, a spus Gates, potrivit Reuters.

Afirmațiile vin într-un moment în care inteligența artificială este integrată tot mai rapid în domenii precum munca, educația, sănătatea și comunicarea. Gates, care a vorbit în repetate rânduri despre potențialul uriaș al AI, atrage acum atenția și asupra unor riscuri pe care autoritățile ar trebui să le înțeleagă mai bine.

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Bill Gates se teme de schimbările de pe piața muncii

Unul dintre principalele subiecte abordate de Gates este piața muncii. Pe măsură ce sistemele de inteligență artificială devin capabile să realizeze un număr tot mai mare de activități, anumite locuri de muncă ar putea fi afectate de automatizare.

Reuters notează că amenințarea asupra locurilor de muncă se numără printre preocupările exprimate de Gates, alături de posibilitatea utilizării AI în atacuri și de riscurile asociate dependenței de companionii virtuali bazați pe inteligență artificială.

Un alt punct sensibil îl reprezintă securitatea. Gates avertizează că tehnologia poate fi utilizată și în atacuri, inclusiv în zona securității cibernetice, ceea ce face ca dezvoltarea AI să nu fie doar o chestiune economică sau tehnologică, ci și una care implică securitatea.

Riscul despre care se vorbește mai puțin

Bill Gates atrage atenția și asupra unui fenomen mai puțin discutat: atașamentul oamenilor față de companionii bazați pe inteligență artificială.

Pe măsură ce aceste sisteme devin mai sofisticate și pot purta conversații din ce în ce mai naturale, oamenii ar putea ajunge să se bazeze tot mai mult pe ele pentru companie, sprijin sau interacțiune socială. În opinia lui Gates, și aceste efecte trebuie analizate de autorități înainte ca tehnologia să fie adoptată la scară și mai largă.

Cofondatorul Microsoft consideră că răspunsul la dezvoltarea AI nu poate veni doar din partea unei singure țări. El a declarat pentru Reuters că a discutat deja despre preocupările sale cu Donald Trump și cu echipa președintelui american și că intenționează să se întâlnească și cu președintele Chinei, Xi Jinping, în cursul acestui an.

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Gates a folosit chiar o comparație inspirată din filmele SF pentru a descrie situația. El a evocat scenariile în care apar extratereștri, iar țări precum Statele Unite și China ajung să colaboreze pentru a face față unei amenințări comune.

În viziunea lui Gates, dezvoltarea inteligenței artificiale seamănă într-o anumită măsură cu acel scenariu: tehnologia este deja aici, iar statele ar trebui să găsească modalități de a coopera pentru a-i gestiona efectele.

Bill Gates vede însă și un potențial uriaș în inteligența artificială

În ciuda avertismentelor, Gates nu consideră inteligența artificială o tehnologie care trebuie privită exclusiv prin prisma riscurilor. Din contră, el susține că AI ar putea contribui la reducerea diferențelor dintre țările bogate și cele sărace, cu condiția ca accesul la aceste instrumente să fie cât mai echitabil.

Gates Foundation lucrează deja în această direcție. Potrivit informațiilor publicate de fundație, organizația urmărește folosirea AI în special în sănătate, educație și agricultură, cu accent pe comunitățile care au în prezent acces limitat la astfel de tehnologii.

În domeniul medical, Gates consideră că potențialul AI este deosebit de important. Tehnologia ar putea sprijini personalul medical din zonele în care există puțini specialiști, ar putea contribui la identificarea unor boli și ar putea accelera procesul de descoperire a unor medicamente și vaccinuri. Gates a declarat pentru Reuters că este dificil de supraestimat potențialul inteligenței artificiale în domeniul sănătății.

Gates Foundation spune, la rândul său, că AI poate contribui la extinderea accesului la servicii medicale și la sprijinirea lucrătorilor din domeniul sănătății, inclusiv prin instrumente care pot oferi informații și asistență în timp real.

Fundația Gates anunță investiții de cel puțin un miliard de dolari

În aceeași perioadă în care Bill Gates vorbește despre riscurile AI, Gates Foundation a anunțat planuri de a investi cel puțin un miliard de dolari în următorii doi ani pentru extinderea accesului la inteligența artificială.

Banii urmează să ajungă la parteneri care lucrează în domenii precum sănătatea, educația și agricultura. Fundația urmărește inclusiv dezvoltarea infrastructurii de date necesare pentru ca instrumentele AI să poată fi utilizate de cât mai mulți oameni, inclusiv de cei care vorbesc limbi pentru care există în prezent mai puține date disponibile.

Un exemplu este interesul fundației pentru dezvoltarea unor modele AI care să funcționeze într-un număr cât mai mare de limbi. Fundația subliniază că, atunci când o limbă nu este reprezentată suficient în datele folosite de modelele AI, vorbitorii acelei limbi riscă să fie lăsați în afara beneficiilor tehnologiei.

Gates Foundation are deja un parteneriat de 200 de milioane de dolari cu Anthropic, menționat în proiectele sale dedicate AI. Organizația prezintă colaborarea în contextul dezvoltării unor sisteme AI fiabile și al folosirii tehnologiei în domenii cu impact social.

Mesajul lui Bill Gates este unul cu două componente: pe de o parte, el avertizează că lumea trebuie să se pregătească mai bine pentru efectele inteligenței artificiale, iar pe de altă parte susține că tehnologia ar putea aduce beneficii importante, în special în sănătate, educație și în comunitățile care au cel mai mult nevoie de resurse.