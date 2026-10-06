Furnicuțele 2026. Tavi Colen, Emma Ștefan și Gheorghe Gheorghiu, întâlnire specială: „Suntem o mare familie!”

Episodul 21 din data de 6 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Tavi Colen, Emma Ștefan și Gheorghe Gheorghiu s-au reunit într-o atmosferă prietenească și au vorbit deschis despre legătura strânsă care îi unește de mulți ani. Cei trei artiști au împărtășit amintiri și au subliniat că, dincolo de muzică și colaborări pe scenă, relația dintre ei este una de familie.

Marti, 06.10.2026, 18:35