Furnicuțele 2026. Emma Ștefan, despre relația specială cu fiul lui Tavi Colen: „Îl iubesc enorm!”

Episodul 21 din data de 6 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emma Ștefan („Emma de la ZU”) a vorbit deschis despre legătura extrem de strânsă și afectuoasă pe care o are cu fiul partenerului ei de viață, Tavi Colen. Cu multă căldură în glas, Emma a mărturisit că, deși nu are propriii copii în prezent, prezența fiului lui Tavi în viața ei a făcut-o să simtă din plin sentimentul matern și să îl iubească enorm.

Marti, 06.10.2026, 18:45