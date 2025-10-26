Bonus de 2 500 de euro pentru tinerii care vor să devină șoferi de autobuz sau de camion. În ce țară este disponibilă oferta

Tinerii care își doresc o carieră în domeniul transporturilor au parte de o veste bună! Iată ce țară le oferă un bonus de 2 500 de euro pentru a obține permisul de conducere și care sunt condițiile pe care trebuie să le respecte.

Bonus de 2 500 de euro pentru tinerii care vor să devină șoferi de autobuz sau de camion | Shutterstock.com

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani pot beneficia de un ajutor financiar în valoare de până la 2 500 de euro din partea autorităților unei țări din Uniunea Europeană în cazul în care aceștia iau în calcul opțiunea de a-și construi o carieră în domeniul transporturilor.

Măsura a fost adoptată în contextul încercării revitalizării sectorului transporturilor, care de mai mulți ani se află într-o criză semnificativă de personal, iar startul depuneii cererilor a început încă de pe 20 octombrie 2025.

Descoperă în rândurile de mai jos despre ce țară este vorba și ce trebuie să știe doritorii despre bonusul oferit de autorități!

Italia este țara care îi atrage din ce în ce mai mult pe tinerii din întreaga lume, inclusiv pe cei din România, care visează la un trai mai bun. Potrivit Virgilio.it, cei care își doresc să devină șoferi de autobuz și de camion și care îndeplinesc condițiile impuse de autorități, vor putea să beneficieze de bonusul de până la 2 500 de euro, indiferent de cetățenia pe care o au.

Stimulentul financiar este oferit pentru obținerea permisului de conducere pentru vehicule grele și autobuze care se încadrează în categoriile C (CE, C1, C1E) sau D (DE, D1 sau D1E) pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum și pentru obținerea Cardului de calificare a conducătorului auto (CQC), scrie adevărul.ro.

Bonusul acoperă un procent de 80% din costurile prevăzute pentru acest demers, iar spre deosebire de alte stimulente de acest gen, tinerii nu au nevoie de o anumită sursă de venit și nici nu există criterii restrictive.

Cererea se face online în cadrul unei platforme gestionată de Ministerul Infrastructurilor și Transporturilor (MIT), iar noutatea din acest an este faptul că pot aplica inclusiv străinii care dețin un permis de ședere valid sau care sunt rezidenți legali în Italia, chiar dacă nu au cetățenie.

Stimulentul financiar poate fi utilizat doar în școlile auto sau centrele de formare acreditate de Ministerul Infrastructurilor și Transporturilor (MIT) din Italia, iar tinerii au la dispoziție doar 60 de zile pentru activarea acestuia.

După activare, beneficiarii au la dispoziție încă 18 luni pentru a obține permisul de conducere, iar dacă nu reușesc contribuția se va anula definitiv.

Cum se depunce cererea pentru a beneficia de bonusul oferi de MIT

Pentru a depune cererea, tinerii trebuie să acceseze site-ul dedicat bonusului pentru permis disponibil pe platforma Ministerului Infrastructurilor și Transporturilor (MIT) și să se autentifice prin Sistemul public de identitate digitală (SPID) cu cartea de identitate electronică (CIE) sau cu cartea națională a serviciilor (CNS).

După ce autentificarea a reușit, utilizatorii trebuie să completze cererea și să aștepte voucherul în zona personală.

