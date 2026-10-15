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BREAKING NEWS! Atac cu rachete asupra Palatului Prezidențial din Yemen! Morți și răniți. Premierul se afla în clădire

Atac cu rachete asupra Palatului Prezidențial din Yemen, pe 15 octombrie 2026. Sunt morți și răniți. Ce s-a întâmplat cu premierul și miniștrii.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 23:05 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 23:08
Atac cu rachete asupra Palatului Prezidențial din Yemen, joi, 15 octombrie. | Platforma X - Frontis
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Un atac cu rachete a vizat, joi, 15 octombrie 2026, Palatul Prezidențial al-Maashiq din orașul Aden, Yemen. Rebelii Houthi au revendicat atacul, în urma căruia mai multe persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite. Premierul Yemenului și membrii guvernului se aflau în complexul prezidențial în momentul atacului.

Joi, 15 octombrie 2026, rebelii Houthi au lansat un atac asupra complexului Palatului Prezidențial al-Maashiq. Palatul se află în orașul-port Aden, în sudul Yemenului. Complexul este folosit de guvernul yemenit recunoscut internațional. Atacul a fost efectuat cu rachete, potrivit autorităților.

Ministrul Informațiilor din Yemen, Moammar al-Eryani, a declarat că cinci rachete au vizat complexul prezidențial. Martorii au relatat că au auzit mai multe explozii puternice în apropierea palatului. Coloane de fum au fost observate în zonă.

Câte persoane au murit și câte au fost rănite

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Potrivit Reuters, cel puțin doi membri ai personalului de securitate au fost uciși. De asemenea, Al Jazeera relatează că victimele decedate erau membri ai echipei de protecție a premierului. Associated Press a raportat doi morți și șase răniți. Al Jazeera a transmis că ar fi vorba despre cinci morți și 16 răniți.

Pemierul Yemenului se afla în complexul atacat

În momentul atacului, premierul Yemenului și membri ai cabinetului se aflau în complexul prezidențial, potrivit Reuters. Autoritățile au anunțat că premierul și miniștrii au scăpat nevătămați. Ministrul Informațiilor a confirmat că membrii guvernului sunt în siguranță.

Doi membri ai personalului de securitate au murit în atacul lansat de rebelii Houthi, joi, 15 octombrie.

Atacul a fost revendicat de rebelii Houthi, o grupare armată susținută de Iran. Gruparea controlează capitala Yemenului, Sanaa, și alte teritorii din nordul țării.

Reprezentanții Houthi susțin că ținta atacului a fost un centru de operațiuni militare condus de ofițeri saudiți, aflat în complexul palatului.

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