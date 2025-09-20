Când încep înscrierile pentru programul Rabla Auto 2025. Care este suma maximă de finanțare pentru mașinile electrice

Antena Căutare
Vești bune pentru șoferii care plănuiesc să își înnoiască mașina. După mai multe amânări, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat oficial relansarea programului Rabla Auto 2025, destinat persoanelor fizice.

Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 14:13 | Actualizat Sambata, 20 Septembrie 2025, 14:17
Potrivit comunicatului transmis de AFM, înscrierile vor începe pe 30 septembrie 2025, la ora 10:00, și vor rămâne deschise până la 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Buget total de 200 de milioane de lei

Pentru această sesiune, a fost alocat un buget de 200.000.000 de lei, împărțit astfel:

  • 80.000.000 de lei pentru achiziția de autovehicule cu motor termic (benzină, motorină, GPL, GNC), motociclete sau autoturisme hibride;
  • 120.000.000 de lei pentru achiziția de mașini plug-in hybrid, electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen, precum și motociclete electrice.

„Rabla Auto este unul dintre proiectele importante din ultimii ani prin care încurajăm înnoirea parcului auto naţional, reducerea poluării şi accesul românilor la mijloace de transport mai eficiente şi mai prietenoase cu mediul”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Care sunt sumele acordate prin Rabla Auto 2025

Valoarea ecotichetelor și a primei de casare variază în funcție de tipul autovehiculului:

  • 18.500 lei pentru un autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen – cea mai mare sumă disponibilă;
  • 15.000 lei pentru un autovehicul plug-in hybrid sau o motocicletă electrică;
  • 12.000 lei pentru un autovehicul hibrid;
  • 10.000 lei pentru un autovehicul cu motor termic nou sau pentru o motocicletă.

Persoanele fizice interesate se vor putea înscrie direct prin aplicația online pusă la dispoziție pe site-ul AFM. Procesul este conceput pentru a fi mai rapid și mai accesibil, astfel încât cât mai mulți români să poată beneficia de sprijin.

„Chiar şi într-un context bugetar mai restrâns, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat. Continuăm să încurajăm populaţia să renunţe la autovehiculele vechi, poluante, şi să opteze pentru soluţii de mobilitate mai prietenoase cu mediul”, a subliniat Florin Bănică, preşedintele AFM, potrivit observtornews.ro.

Așadar, cei care doresc să își cumpere o mașină nouă – mai ales una electrică, pentru care finanțarea poate ajunge la 18.500 de lei – trebuie să se pregătească pentru startul sesiunii din 30 septembrie 2025.

