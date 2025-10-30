10 ani de la incendiul din Colectiv. Prima apariție a lui Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity

Iată ce spune solistul trupei Goodbye to Gravity la zece ani de la incendiul care le-a curmat viața prietenilor săi de pe scenă și din fața acesteia.

Acum zece ani, 65 de persoane și-au pierdut viața în urma incendiului din clubul Colectiv. Tragedia a zguduit România, însă evenimentele zilnice arată cât de puține s-au schimbat de atunci.

Andrei Găluț, concert în memoria colegilor și prietenilor

Andrei Găluț este solistul și singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity. După un deceniu, acesta cântă din nou piesa „The Day We Die”, însă într-un cadru special, alături de alți supraviețuitori ai incendiului. Va fi prima sa apariție publică pe scena muzicală, după zece ani dificili, în care a urmat mai multe tratamente medicale, operații de reconstrucție și din cauza traumelor.

Conform Cultura de Dubă, Andrei lansează The Memento Project, un proiect caritabil care are ca scop omagierea victimelor tragediilor care au marcat România în ultimii zece ani. Proiectul presupune înregistrarea în formă acustică și reorchestrată a două melodii emblematice ale trupei care susținea concertul în Colectiv în noaptea fatidică, și anume „The Day We Die” și „The Cage”. Videoclipul va surprinde momente din studio, El Studió, deținut de Mihai Grecea. Confrom sursei menționate anterior, mixingul a fost realizat de Dan Georgescu, iar masteringul de Costin Dumitrache, la Constantine Mastering.

Nume importante din undergroundul românesc s-au alăturat proiectului:

- „The Day We Die”: Cristian Răducanu (Bucium) la tobe, Vlad Bușcă (L.O.S.T.) la bas, Cosmin Lupu la chitară și voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Alex Penescu la pian, Costin Dumitrache la mellotron, Mihai Balabaș (Bucium) la vioară și Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) la voce și chitară.

- „The Cage”: Pavlos Popovici (The Longest Heartbreak) la tobe, Andrei Zamfir la bas, Cosmin Lupu la chitară & voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Costin Dumitrache la chitară și Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) la voce și chitară.

Acest proiect este simbolul rezilienței oamenilor, a creației artistice, a supraviețurii unui sistem corupt.

„Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. <<The Cage>> a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar <<The Day We Die>> este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anticorupție din țară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României.

Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital.

M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului.

Proiectul pieselor Goodbye to Gravity reorchestrate în manieră acustică a debutat cu <<Back to Life – Acoustic Reprise>>, lansată în 2014 printr-un videoclip pe Youtube. Ulterior, am observat că oamenii au transformat-o într-un un simbol dulce-amar al bucuriei descoperirii laturii mai melodioase a muzicii noastre, dar și al regretului că nu au făcut asta mai devreme, înainte de tragedie.

Această perspectivă m-a inspirat și m-a determinat să pun în acțiune mesajul de reziliență al versurilor pe care le-am scris pentru Goodbye to Gravity. Mereu i-am încurajat pe ascultători să nu se dea bătuți. Mi-am asumat acest îndemn și am decis să fac tot ce ține de mine ca muzica noastră să meargă înainte.

Așa că, în vara acestui an, când Mihai Grecea m-a invitat să văd noul lui studio, am luat chitara cu mine. Încă de la prima vizită am început să înregistrăm ideile care se regăsesc în acest proiect. Ele au fost îmbogățite și orchestrate alături de ceilalți zece supraviețuitori muzicieni, cărora țin să le mulțumesc și pe această cale pentru curajul de-a accepta o astfel e colaborare.

Știu că a fost un proiect aproape imposibil, având în vedere că nu suntem o trupă închegată și nici nu mai lucrasem împreună. Însă, în ciuda tuturor provocărilor, am reușit să dăm pieselor această formă unică. Sunt sigur că pasiunea pe care am pus-o în demers și însemnătatea uriașă pe care o are pentru noi vor ajunge la ascultători și vor rezona cu ei, indiferent că ne cunosc povestea sau abia acum o află.

Ideea numelui de Memento mi s-a părut potrivită pentru acest proiect muzical, care vine să marcheze punctul comemorativ de zece ani.

Cred că oamenii trebuie să-și amintească ce ni s-a întâmplat și sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur și mai cinstit decât l-am moștenit”, a spus artistul.

Banii strânși din această inițiativă vor fi donați Asociației „În numele lui Alexandru”, înființată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, care s-a stins la doar 19 ani din cauza infecțiilor nosocomiale luate din spitalele românești după tragedia din Colectiv.

Asociația este creată în sprijinul persoanelor care au suferit arsuri, precum și a familiilor acestora. Asociația poate fi susținută și prin intermediul direcționării impozitului pe venit, de 3,5%, sau cel pe profit al companiei, de 20%.

Potrivit Știri pe surse, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis, în martie 2025, să fie reluată ancheta în Dosarul Colectiv 2, în care procurorii au investigat modul în care autoritățile au intervenit după producerea incendiului din club, după ce dosarul fusese clasat în vara anului trecut.

Astăzi, de la 18:00, va avea loc un marș către clubul Colectiv din Piața Universității, conform news.ro.

Mai multe organizaţii civice organizează, joi, un marş în Bucureşti, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.

„30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu «aveam de toate». Şi nu putem uita”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Aceştia atrag atenţia că, zece ani mai târziu, corupţia încă ucide în România.

„Infecţiile nosocomiale încă fac victime - mor bebeluşi în spitale. Nu există încă o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi. La 10 ani după tragedia de la colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic”, au mai transmis organizatorii.