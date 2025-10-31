Situație revoltătoare la comemorarea victimelor incendiului din Colectiv: „Colectiv 10 ani s-a încheiat cu amendă”

Antena Căutare
Au trecut zece ani de la incendiul din clubul Colectiv. Iată ce s-a întâmplat la comemorarea victimelor.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 31 Octombrie 2025, 11:06 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 11:06
În urmă cu un deceniu, 65 de oameni și-au pierdut viața în urma unui incendiul în clubul Colectiv din București. Aseară, sute de oameni s-au strâns în Piața Universității, în zona pietonal, pentru a porni într-un marș pe Bulevardul I.C. Brătianu spre Piața Unirii. În jurul orei 20:00, au ajuns la locul în care s-a produs tragedia și au ținut un moment de reculegere, au depus candele, au aprins lumânări și au turat motoarele motocicletelor în amintirea victimelor.

Ce i-a revoltat pe oameni după marșul în memoria victimelor din Colectiv

Fosta fabrică Pionierul a devenit un altar pentru victimele din Colectiv, acolo unde funcționează (încă) clubul. Sute de oameni au aprins lumânări pentru cei care și-au pierdut viața în urma incendiului. Spre miezul nopții, aproximativ 20 de persoane încă mai erau prezente la Altarul Colectiv, iar conform unei surse, Jandarmeria și-a făcut apariția și l-a amendat pe unul dintre organizatori, mai exact pe activistul Marian Rădună. Motivul a fost că marșul trebuia să se încheie la ora 23:00, iar oamenii încă erau la locul tragediei aprinzând lumânări.

Acesta a postat totul pe rețelele de socializare, precizând faptul că marșul și comemorarea erau două lucruri diferite, neputând să îi alunge pe oamenii care aprindeau lumânări sau spuneau rugăciuni în fața clubului.

„<<Colectiv 10 ani>> s-a încheiat cu amendă de 3000 de lei pentru depășirea orei de COMEMORARE! Jandarmeria Română a considerat că marșul care a fost NOTIFICAT este totuna cu activitatea de COMEMORARE la care oamenii continuă să vină, să aducă flori, lacrimi și omagiu celor decedați din crasa prostie și nepăsare a statului român.

Deci, ca să concluzionez, este încă lume care vine să aducă flori și lumânări, iar Jandarmeria consideră că responsabil este Marian, care a NOTIFICAT marșul! Și noi vrem să dăm înainte… iar Jandarmeria vrea respect! Așa a înțeles IAR organul statului să respecte cetățenii!” a spus unul dintre oamenii prezenți la fața locului, conform sursei menționate anterior.

De asemenea, la locul tragediei erau prezenți și rudele victimelor Colectiv: „Am plâns peste program și au dat amendă. Jandarmeria a considerat că s-a depășit programul iîn care aveam voie să plângem morții de la #Colectiv și să aprindem lumânări. Cât cinism, câtă nerușinare, câtă durere. Asta-i țara…”

Interacțiunea dintre Marian Rădună și jandarmii veniți la fața locului a fost filmată și postată pe rețelele de socializare, stârnind revolta oamenilor din mediul online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Poate dacaă jandarmul avea vreo rudă decedată în Colectiv își înghițea cuvintele. Ăștia au impresia că ei sunt peste durerea unui om? Hm.... ce rușine totală să apari în fața unei astfel de dureri pe care o simt atâția oameni. Nu cred așa ceva... lipsa totală a rușinii. Ce rușine. Cum poți să trăiești oare pe lumea asta știind că moral ai acceptat așa ceva, deși putea să stea până dimineața să își plângă durerea. Deci chiar o rușine totală”, a fost de părere cineva.

„Aparent ei nu au nimic de comemorat. Morții sunt ai noștri, amenzile ale lor”, a mai spus altcineva.

Cum a reacționat Jandarmeria la cele întâmplate aseară

Conform unei surse, Jandarmeria a reacționat în cursul acestei dimineți în urma revoltei stârnite de amenda primită de Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului de comemorare a victimelor din Colectiv. S-au dispus verificări la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române în privința modului de operare a jandarmilor respectivi.

De asemenea, instituția a transmis condoleanțe familiilor victimelor tragediei.

„În acest sens, efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor. Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică”, a fost mesajul reprezentanților Jandarmeriei Române.

„Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic.

În consecință, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii. Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment.

colaj marian rădună amendat de jandarmeria română și lumânări în față la colectiv
+37
Mai multe fotografii

Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”, au conchis aceștia.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
