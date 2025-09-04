Cât este pensia medie în România și ce categorie de persoane câștigă cel mai mult. Care e numărul total de pensionari din țară

Antena Căutare
În România erau înregistrați, în luna august a acestui an, 4.689.262 de pensionari, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 14:36
Valoarea medie a pensiei s-a ridicat la 2.770 de lei, iar suma totală plătită de stat pentru drepturile de pensie a ajuns la aproape 13 miliarde de lei.

Datele arată că cei mai avantajați pensionari rămân persoanele ieșite anticipat la pensie, care au primit în medie 3.938 de lei lunar. În schimb, agricultorii continuă să fie categoria cu cele mai mici venituri: peste 547.000 de oameni primesc în jur de 716 lei pe lună.

Marea majoritate a pensionarilor români, adică aproape 3,8 milioane de persoane, s-au retras din activitate la limita de vârstă. Dintre aceștia, peste două milioane sunt femei. Pensia medie pentru această categorie este de 3.097 de lei, peste media generală.

Alte tipuri de pensii

Există însă și alte forme de sprijin:

  • Pensie anticipată parțială – aproape 85.300 de beneficiari, cu o medie de 2.760 lei;
  • Pensie de invaliditate – peste 404.000 de persoane, cu o medie de 1.113 lei. Pentru cei încadrați în gradul I de invaliditate, suma scade la 970 lei;
  • Pensie de urmaș – acordată pentru 442.235 de persoane, valoarea fiind de 1.497 lei;
  • Ajutor social – primit de mai puțin de o sută de pensionari, care trăiesc cu aproximativ 540 de lei pe lună.

Contrastul dintre cei aproape patru mii de pensionari anticipați, cu venituri de peste 3.900 de lei, și sutele de mii de agricultori, care primesc de cinci ori mai puțin, subliniază dezechilibrele majore din sistemul de pensii, potrivit digi24.ro.

Deși pensia medie a depășit pragul de 2.700 de lei, realitatea pentru o parte importantă a pensionarilor este departe de a fi una confortabilă.

