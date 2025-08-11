Ce se întâmplă cu Pilonul II de pensii! Anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan despre pensiile românilor. Ce schimbări urmează

sPremierul României, Ilie Bolojan, a dezvăluit ce se întâmplă cu Pilonul II de pensii, dar și ce schimbare importantă pregătește Guvernul României.

Duminică, pe 10 august 2025, premierul României, Ilie Bolojan, a dezvăluit informații importante despre Pilonul II de pensii. Acesta a explicat la c ear trebui să ne așteptăm în anul 2030, dar și ce schimbare intenționează Guvernul României să facă. Descoperă în rândurile de mai jos declarațiile oficiale făcute de premierul României.

Ce a declarat Ilie Bolojan, premierul României, despre Pilonul II de pensii. Ce schimbări pregătește Guvernul României

În cursul zilei de duminică, 10 august 2025, pentru Antena 3, Ilie Bolojan a dezvăluit mai multe informații despre Pilonul II de pensii: „Aceşti bani nu-i foloseşte Guvernul României. Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României şi nici din banii care vor fi daţi atunci când intră în pensie nu va folosi deloc Guvernul României”.

Mai mult decât atât, premierul a explicat faptul că societatea românească se va confrunta în anul 2030 cu un număr foarte mare de persoane care ies la pensie, motiv pentru care sunt necesare anumite schimbări și măsuri.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a venit cu propunerea ca, la ieșirea la pensie, banii din Pilonul II să fie scoși în proporție de 25%, iar restul să fie oferit eșalonat, în următorii 10 ani, motivul acela de „a nu ne trezi cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”.

„Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceştia se colectează lună de lună la fiecare salariu, şi plata acestora, după ce intri în pensie, să se facă într-o manieră care, aşa cum le spune şi numele, să-ţi asigure o sumă suplimentară la pensie. Şi atunci luând modelul din toate ţările europene, aici sunt nişte date care nu pot fi contestate, ASF-ul a venit cu propunerea că atunci când ajungi în această situaţie să poţi să scoţi 25% din bani, dacă doreşti, iar diferenţa să-i distribui pe următorii 10 ani. S-a luat 10 ani de zile în aşa fel încât să se acopere durata de viaţă medie în România şi acesta este calculul care a stat la baza acestei propuneri”, a declarat premierul,potrivit celor de la news.ro.

„Intrăm generaţia celor care am fost născuţi în anii 65-75, deci o perioadă cu un număr mare de naşteri în România, cu un vârf de naşteri, pe fondul unor tensiuni, unor dezinformări, să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”, a mai explicat Ilie Bolojan, care a spus că propunerea despre care a vorbit are rolul de a preveni riscul unor retrageri masive, cu efect negative.

Premierul a dezvăluit faptul că parlamentarii vor analiza această măsură și vor lua o decizie doar după ce vor exista dezbateri în acest sens.

„E un project de lege pe care îl propunem, nu este prin asumare, e un proiect pe care se trimite la Parlament, parlamentarii vor decide acest lucru, dar de ce este important să-l facem acum? Pentru că n-am făcut asta timp de 17 ani. Din 2008, când s-a apărut asta, au rămas numai nişte prevederi care erau tranzitorii, dar n-au spus ce se întâmplă. Şi România, pentru a intra în Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică are de trecut nişte jaloane şi una din aceste condiţionări este să avem şi acest proiect de lege care să plece la Parlament. În acest context, pentru că nu s-a făcut în anii trecuţi această situaţie, a apărut acest proiect în discuţie”, a mai declarat premierul.