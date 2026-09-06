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Ce le-au dat să mănânce salvamontiștii unor turiști suedezi rătăciți în Munții Făgăraș. Au cerut ajutor după o zi pe munte

Șase turiști suedezi au fost găsiți epuizați și dezorientați în Munții Făgăraș, după ce au mers o zi întreagă pe munte. Salvamontiștii din Argeș au ajuns la ei după ce aceștia au cerut ajutor și le-au oferit hrană. Ce le-au dat să mănânce.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 14:04 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 14:47
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Ce le-au dat să mănânce salvamontiștii unor turiști suedezi rătăciți în Munții Făgăraș | facebook/salvamont arges
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Șase turiști din Suedia au fost salvați din Munții Făgăraș, după o intervenție care a durat aproximativ cinci ore. Aceștia plecaseră de la Cabana Negoiu și intenționau să ajungă la Bâlea.

După ore întregi de mers, turiștii au ajuns să fie epuizați și au început să aibă stări de amețeală. Pentru că nu mai puteau continua traseul, au cerut ajutorul salvamontiștilor.

Ce le-au dat să mănânce salvamontiștii unor turiști suedezi rătăciți în Munții Făgăraș

Șase turiști din Suedia au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor după ce s-au rătăcit în Munții Făgăraș. Oamenii plecaseră de la Cabana Negoiu și voiau să ajungă la Bâlea, însă au ajuns epuizați după ore întregi de mers.

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Salvamont Argeș a intervenit pe traseul Cruce Albastră, între Lacul Călțun și Tunelul Transfăgărășan. Turiștii aveau amețeli și stare de vomă și nu mai puteau continua în condiții normale.

"🚨 INTERVENȚIE SALVAMONT ARGEȘ
#ServiciulPublicJudețeanSalvamontArgeș, structura profesionistă de salvare montană a #ConsiliulJudețeanArgeș, intervine în acest moment pe traseul Cruce Albastră, Lacul Călțun – Tunelul Transfăgărășan, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unui grup format din 6 cetățeni străini.
Persoanele au plecat în această dimineață de la Cabana Negoiu, cu intenția de a ajunge la Bâlea, și se află într-o stare avansată de epuizare, prezentând amețeli și stare de vomă.
La intervenție participă echipa #Salvamont Argeș aflată în serviciul de tură operativă la Refugiul Capra, echipa suport este pregătită să facă deplasarea în zonă dacă situația o va impune.
⚠️ Reamintim turiștilor că traseele montane din zona Făgărașului sunt solicitante și necesită o bună condiție fizică, echipament adecvat și o planificare realistă a timpului de parcurgere.
#Salvamont Argeș – întotdeauna la datorie!", au transmis reprezentanții Salvamont Argeș,

Salvatorii montani le-au acordat primul ajutor și le-au dus lichide și ciocolată. După ce au ajuns la ei, turiștii au fost lăsați să se odihnească aproximativ 30 de minute.

Ulterior, grupul și salvatorii au pornit din nou spre Transfăgărășan. Deplasarea nu a fost însă ușoară. Se lăsase întunericul, iar turiștii erau deja foarte obosiți.

În cele din urmă, cele șase persoane, împreună cu salvatorii montani, au ajuns în zona tunelului de pe Transfăgărășan.

"UPDATE:
Cele 6 persoane împreună cu salvatorii montani au ajuns la Transfăgărășan, zona tunelului.", au mai transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Ulterior, reprezentanții Salvamont Argeș le-au reaminti turiștilor că traseele din Munții Făgăraș sunt solicitante. O drumeție în această zonă trebuie făcută cu echipament potrivit, o condiție fizică bună și o estimare realistă a timpului necesar pentru parcurgerea traseului.

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