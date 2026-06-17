Lucian Isar, cunoscut publicului drept „Lucică Diamanta” și fost concurent la X Factor, ar fi murit la vârsta de 44 de ani. Apropiații susțin că suferea de o boală autoimună și au lansat un apel pentru găsirea familiei sale.

Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani | Captura Youtube/AI

Lucian Isar, cunoscut în toată țara drept „Lucică Diamanta”, ar fi murit la vârsta de 44 de ani. Informația a apărut în mediul online și a stârnit numeroase reacții din partea celor care l-au cunoscut.

Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar

Originar din Slatina, Lucian Isar a devenit un personaj emblematic după ce a intrat în atenția publicului prin aparițiile sale televizate. Acesta a participat inclusiv la sezonul 4 al emisiunii „X Factor”, remarcându-se prin stilul său nonconformist și transformările spectaculoase.

Anunțul privind decesul său a fost publicat pe un grup de Facebook de persoane apropiate. Potrivit Cancan.ro, acesta s-ar fi stins din viață la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

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De asemenea, a fost lansat un apel public pentru găsirea rudelor sale, după ce apropiații nu au reușit să ia legătura cu familia lui Lucian pentru organizarea înmormântării. Conform publicației citate, Lucian Isar ar avea mamă, un copil și mai mulți frați sau surori.

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„Dumnezeu să-l odihnească pe Lucian Isar. Era un băiat atât de bun, deși sărac. (...) Am făcut câteva poze împreună. La hotel, în acel bar, mi-a oferit o cafea, iar eu n-am acceptat, dar el nu s-a lăsat până când a plătit-o. Avea un suflet atât de bun, cu toate că era un băiat sărac. Îmi pare nespus de rău că nu mai este între noi...

Am încercat mereu să iau legătura cu el, să știu ce mai face, dar sora lui îmi spunea că nu are Facebook și că nu se simte prea bine în ultima vreme. Am înțeles că a fost și în Spania recent... Sincer, condoleanțe! Era un băiat plin de haz, plin de viață, care te făcea să zâmbești mereu. Drum lin spre cer, Lucian!”, a scris Cristi din Banat în mediul online.

Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani

„Apel umanitar – căutăm familia lui Lucian Isar («Lucică Diamanta»)

Cu profundă tristețe vă anunțăm că, în această dimineață, Lucian Isar, cunoscut de mulți și sub numele de «Lucică Diamanta», a încetat din viață în urma unei boli autoimune.

Din informațiile pe care le avem, știm că are mamă, un băiețel și frați/surori, însă, în acest moment, nu reușim să luăm legătura cu familia sa.

Rugăm pe oricine îl cunoștea pe Lucian sau deține informații despre rudele sale să ne contacteze cât mai urgent, pentru a-i putea anunța și pentru a fi alături de el la înmormântare.

Vă rugăm să distribuiți acest mesaj pentru a ajunge la familie și la cei apropiați. Orice informație poate fi de ajutor. Mulțumim tuturor pentru sprijin și Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a citat Cancan apelul umanitar.

Crescut într-un orfelinat, Lucian nu a avut o viață ușoară. În ciuda dificultăților prin care a trecut, acesta a devenit cunoscut pentru talentul său și pentru interpretarea unor personaje feminine celebre. Cei care l-au cunoscut au publicat numeroase mesaje emoționante pe rețelele de socializare, exprimându-și regretul pentru dispariția sa.