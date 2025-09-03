Ce salariu are livratorul asiatic lovit de tânărul român săptămâna trecută. Muncitorul continuă să aibă „respect față de români”

Ismail Hossain, livratorul asiatic care a fost lovit cu pumnii și cu picioarele de un tânăr român pentru că ar fi „invadat” țara noastră, a vorbit pentru prima dată după incident. Iată ce a spus despre întâmplarea controversată, dar și despre România.

Ismail Hossain, livratorul agresat în plină stradă de un tânăr român în vârstă de 20 de ani în cursul săptămânii trecute, a acordat primul interviu după ce evenimentul s-a viralizat și a consternat o țară întreagă.

El nu s-a sfiit să răspundă celor mai mari curiozități și a făcut inclusiv o mărturisire emoționantă care i-a uimit pe cei mai mulți dintre cei care au rămas cu un gust amar din cauza agresiunii comise de tânărul român.

Ce salariu are livratorul din Bangladesh lovit de tânărul român săptămâna trecută.

Ce salariu are livratorul din Bangladesh lovit de tânărul român săptămâna trecută. Muncitorul continuă să aibă „respect față de români”

Ismail Hossain vine din Bangladesh și are 28 de ani. El locuiește în țara noastră într-o cameră închiriată alături de alți 9 muncitori asiatici și plătește contribuțiile la stat exact așa cum o face și un angajat român, fără să beneficieze de reduceri de taxe, scutiri speciale, subvenții din partea statului sau de ajutoare sociale fără justificare.

Potrivit informațiilor oferite de acesta, lunar reușește să strângă aproximativ 500 de euro, bani din care reușește să se întrețină atât pe el, cât și pe cei care îl așteaptă acasă, în țara lui de origine.

Într-un interviu acordat pentru Europa Liberă, el a povestit cum a primit această întâmplare și i-a emoționat cu adevărat pe cei care au vrut să îi asculte gândurile după controversatul incident.

„Un român pe care nu-l cunosc, nu l-am văzut înainte, a venit, m-a bătut pe umăr, m-am întors spre el după care, nu știu de ce, m-a atacat: mi-a dat un pumn ca la box, l-am întrebat «de ce mă ataci, de ce mă lovești», moment în care mi-a răspuns «du-te în țara ta»” a spus acesta.

„Mulţumesc şi ofer tot respectul meu ofiţerului de poliţie şi am în continuare tot respectul faţă de cetăţenii români. Ca persoană din Bangladesh, iubesc România şi îi iubesc pe români” a mai adăugat el.

Tânărul român care s-a năpustit asupra livratorului asiatic este urmărit penal

Procurorii au anunțat că au extins urmărirea penală pentru agresorul român care și-a vărsat frustrarea pe muncitorul asiatic. Cosmin Tudoran, care inițial fusese pus sub acuzare pentru loviri sau alte violențe, este cercetat acum și pentru infracțiuni de utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare sau xenofobe.

„La data de 02.09.2025 procurorul a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpat cu privire la săvârşirea infracţiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. art. 4 alin. (2) din OUG nr. 31/2002, constând în aceea că:

La data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă” sunt informațiile oferite de reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, scrie Observator News.

