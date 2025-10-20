Antena Căutare
Ce se întâmplă de fapt cu Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu". Unde ar putea să învețe elevii de acum înainte

Ce se întâmplă de fapt cu Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Unde ar putea să învețe elevii de acum înainte

Raportul preliminar al ISC a fost finalizat! Iată ce s-a stabilit în legătură cu liceul situat lângă blocul din Rahova în care a avut loc explozia din 17 octombrie 2025!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 13:34 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 15:17
Ce se întâmplă de fapt cu Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu"

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a finalizat expertiza preliminară asupra Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, care se află în imediata apropiere a blocului de opt etaje în care a avut loc explozia ce a îngrozit întreaga Românie, iar primarul interimar al Capitalei a anunțat ce se va întâmpla cu elevii care studiau în cadrul acestei instituții.

Ce se întâmplă de fapt cu Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Unde ar putea să învețe elevii de acum înainte

Tragedia din Sectorul 5 a cutremurat o țară întreagă, însă, pentru locuitorii blocului și pentru cei care locuiesc în zonă, calvarul este departe de a se termina prea curând. În timp ce o parte dintre cei afectați au fost cazați la hotelul pus la dispoziție de municipalitate, alții au decis să locuiască la rude pentru o anumită perioadă de timp.

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a afirmat faptul că în continuare înregistrează cereri cu privire la cazări în hotelul pus la dispoziție de Primăria Capitalei, susținând că toate familiile aflate în nevoie vor avea „unde să locuiască și să trăiască pentru o perioadă medie şi lungă de timp”.

De asemenea, el a menționat că o altă prioritate a momentului este aceea de a „pune în siguranță imobilul” în care a avut loc explozia.

„Cel mai important este ca acea zonă să nu mai fie un risc pentru viitor. Liceul de lângă va trebui să fie refăcut cât mai repede, pentru ca acei copii să se poată întoarce înapoi la studii. Am discutat ieri seară până târziu şi astăzi cu instituţiile, prefectura, cu toate instituţiile de profil şi cu Guvernul României. Căutăm soluţii reale pe termen mediu şi pe termen lung pentru cei afectaţi de acest tragedie” a declarat acesta potrivit News.ro.

Oficialul a transmis și câteva informații importante cu privire la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, despre care s-a vehiculat că s-ar afla în pericol de prăbușire. Totuși, Stelian Bujduveanu a pus capăt acestor speculații și a venit cu o serie de clarificări.

El a explicat că, la nivel de rezistenţă, clădirea liceului nu pare a fi foarte afectată, un singur stâlp fiind avariat de incident, motiv pentru care acesta nu s-ar afla în risc de colaps.

„Cred că poate, într-o perioadă destul de scurtă, sectorul 5 să-l pună în funcţie. Dacă nu au acceptul expertilor să reînceapă şcoala, copiii vor fi relocaţi în alte unităţi de învăţământ, în sectorul 5”, a mai declarat Bujduveanu, potrivit sursei citate anterior.

„În urma inspecției vizuale, s-au constatat avarii reduse la nivel structural. Singurul element afectat este un stâlp de beton armat, în care a fost proiectat panoul de perete provenit din clădirea vecină. Nu există risc de colaps” se arată și în raportul preliminar al ISC, potrivit edupedu.ro.

Blocul în care a avut loc explozia din Rahova și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din apropierea acestuia
