Distrigaz, prima reacție după explozia din Rahova. Când au ajuns de fapt echipele la locul tragediei soldate cu 3 decese

Reprezentanții companiei Distrigaz au făcut o serie de clarificări după explozia din București. Iată ce detalii au ieșit la iveală și ce mesaj au transmis oficialii pentru familiile îndurerate de tragedia care a cutremurat întreaga Românie!

Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 16:18 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 17:46
Cum a reacţionat Distrigaz după explozia din Rahova | Hepta

Distrigaz Sud, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale, a făcut primul anunț cu privire la tragedia care a avut loc în această dimineață, în urma cărora trei oameni au murit, iar alții au ajuns la spital din cauza rănilor suferite.

Oficialii au anunțat că echipele sale de intervenție au fost prezente cu o zi în urmă la fața locului, iar, în urma verificărilor efectuate, experții au decis să închidă gazul din cauza unei scurgeri.

În această dimineață, chiar în momentul producerii exploziei, echipele lor ajungeau din nou la fața locului, însă fără ca specialiștii să mai poată face ceva pentru a evita tragicul eveniment care a uimit cu adevărat o țară întreagă.

Citește și: Explozie într-un bloc din Rahova. Reacția MAI după ce 3 persoane au murit, iar planul roșu a fost activat: „Situația, în dinamică”

Distrigaz, prima reacție după explozia din Rahova. Când au ajuns de fapt echipele la locul tragediei soldate cu 3 decese

Potrivit informațiilor făcute în mod public pe pagina de Facebook oficială a companiei, specialiștii au constatat la fața locului faptul că sigiliul de pe robinetul de gaze a fost rupt.

„Ca urmare a exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie pe Calea Rahovei din București, ne exprimăm întreaga compasiune pentru familiile victimelor și pentru toți cei afectați, direct sau indirect.

În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări:

În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare” se arată în mesajul transmis prin intermediul Facebook de către Biroul de Presă Distrigaz Sud Rețele.

Citește și: Postarea de pe rețelele sociale făcută de o locatară cu o zi înainte de explozia din blocul din Rahova."Miroase toată scara a gaz"

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă” se mai arată în comunicat.

Iată întreaga postare:

Citește și: Imaginile cu momentul declanșării exploziei în blocul de 8 etaje din Rahova. Care ar fi cauza deflagrației| VIDEO

Blocul în care a avut loc explozia și mașini de pompieri
„Din informațiile pe care le am, explozia a avut loc înainte ca să poată facă ceva, dar asta trebuie confirmat cu dânșii, dar explozia a avut loc fie cu câteva minute înainte să ajungă, fiind pe drum, fie când au ajuns, dar nu au avut timp să acționeze. Asta ar trebui discutat cu Distrigaz pentru a spune exact cum a procedat echipa lor” a transmis și șeful DSU, Raed Arafat în conferința de presă susținută astăzi, 17 octombrie 2025.

Raed Arafat, primele declarații după explozia din Rahova. Șeful DSU confirmă prezența echipelor de la gaze în bloc cu o ...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

