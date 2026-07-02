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Cum ne putem proteja de căldură în perioada caniculară, potrivit specialiștilor. Care sunt pașii de urmat

Iată câteva sfaturi oferite de specialiști pentru perioada caniculară. Cum să ne protejăm de căldură în această perioadă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 08:32 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 08:34
Cum ne putem proteja de căldură în perioada caniculară, potrivit specialiștilor. Care sunt pașii de urmat | Shutterstock
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Canicula pune la încercare organismul, iar medicii atrag atenția că respectarea unor reguli simple poate preveni problemele de sănătate și poate reduce numărul prezentărilor la camerele de gardă.

Cum ne putem proteja de căldură în perioada caniculară, potrivit specialiștilor

Dr. Mihaela Rodica Ciolacu, medic primar de medicină de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, recomandă populației să evite expunerea la temperaturi extreme și să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile.

Potrivit medicului, cea mai bună soluție în zilele cu temperaturi foarte ridicate este evitarea deplasărilor în intervalele cele mai călduroase ale zilei. Persoanele în vârstă, copiii, dar și cei care suferă de boli cronice sau urmează tratamente trebuie să fie deosebit de precauți, deoarece organismul lor este mai sensibil la efectele caniculei. În cazul în care starea de sănătate se înrăutățește, este indicat să contacteze medicul curant sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de primiri urgențe.

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Pentru a menține o temperatură cât mai plăcută în locuință, specialista recomandă aerisirea încăperilor dimineața devreme și seara, când temperaturile sunt mai scăzute. În timpul zilei, geamurile și draperiile ar trebui ținute închise pentru a împiedica pătrunderea căldurii. De asemenea, în lipsa aerului condiționat, pot fi folosite cârpe sau prosoape umede așezate în dreptul ferestrelor, o metodă simplă care poate contribui la răcorirea încăperii.

Un alt sfat important este limitarea folosirii aparatelor electrocasnice care degajă căldură, precum aragazul, cuptorul, fierul de călcat sau mașina de spălat, deoarece acestea pot crește și mai mult temperatura din locuință, arată acest site.

Cum utilizăm aerul condiționat vara, potrivit specialiștilor

În ceea ce privește utilizarea aerului condiționat, medicul avertizează că acesta nu trebuie setat la temperaturi foarte scăzute. O valoare cuprinsă între 23 și 25 de grade Celsius este suficientă pentru a asigura confortul termic și, în același timp, reduce riscul apariției unor probleme precum iritațiile ochilor, inflamațiile urechilor, nevralgiile sau agravarea afecțiunilor respiratorii.

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Totodată, este recomandat ca patul să nu fie amplasat direct în bătaia jetului de aer rece, iar pe timpul nopții aparatul de aer condiționat să nu sufle continuu spre persoana care doarme. Expunerea prelungită la aerul rece poate provoca disconfort și diverse probleme de sănătate.

Respectarea acestor măsuri simple poate face diferența în perioadele caniculare, contribuind atât la protejarea sănătății, cât și la evitarea supraaglomerării serviciilor de urgență.

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