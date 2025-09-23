Diana Șoșoacă, acuzată pentru 11 infracțiuni. Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar

Diana Șoșoacă, europarlamentar și lidera partidului SOS România, este acuzată de Parchetul General de 11 infracțuni. Aceasta a fost chemată marți la Parchet pentru a i se comunica faptul că a fost pusă sub urmărire penală, dar nu s-a prezentat, potrivit unica.ro.
Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut Parlamentului European ridicarea imunității de europarlamentar.
De ce este acuzată Diana Șoșoacă
„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:
- 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
- 4 infracțiuni de promovare, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;
- promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;
- negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
- ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.
Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”, se arată într-un comunicat al Parchetului General, citat de Antena 3 CNN.
Potrivit Libertatea, cazul ar avea legătură cu acuzațiile din 2021 aduse Dianei Șoșoacă și soțului acesteia, când cei doi ar fi sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.
Atunci, Diana Șoșoacă a fost acuzată de jurnalista italiană Lucia Gorraci că, în timpul unui interviu despre pandemie, a fost sechestrată, iar fostul soț al europarlamentarei ar fi mușcat-o de mână.
La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a participat la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, la o comemorare dedicată liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, și altor 13 membri ai organizației de extremă dreapta. Cu o lună înainte, în octombrie 2024, Parchetul General a deschis un dosar penal după ce europarlamentarul l-a omagiat pe fostul lider legionar, mai notează Antena 3 CNN.
Ce preve imunitatea de europarlamentar pentru Diana Șoșoacă
Imunitatea unui europarlamentar îi oferă protecție legală pentru exercitarea liberă și neîngrădită a mandatului său, fără a putea fi supus unor proceduri judiciare arbitrare. Concret, imunitatea parlamentară în Parlamentul European presupune:
- Eurodeputații nu pot fi cercetați penal, reținuți sau supuși unor alte proceduri judiciare pentru opiniile sau voturile exprimate în timpul mandatului lor.
- Imunitatea include protecție similară cu cea a parlamentarilor naționali în țara lor și o imunitate față de orice măsură de detenție sau proceduri judiciare în toate celelalte state membre UE.
- Imunitatea nu este absolută: nu se aplică dacă eurodeputatul este prins în flagrant delict.
- Ridicarea sau apărarea imunității se face printr-un proces parlamentar transparent, unde se analizează cererea de ridicare a imunității, eurodeputatul are dreptul la audiere, iar hotărârea se ia prin vot majoritar în plen.
- Ridicarea imunității nu înseamnă pierderea mandatului de europarlamentar și nu constituie o afirmație de vinovăție, ci permite autorităților să investigheze sau să judece.
Această imunitate are rolul de a asigura independența și integritatea mandatului, protejând eurodeputații de posibile presiuni politice sau abuzuri judiciare, mai notează Libertatea.