Diana Șoșoacă, acuzată pentru 11 infracțiuni. Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru 11 infracțiuni, unele datând din anul 2021. Iată de ce este acuzată președinta partidului SOS!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 16:53 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 17:19
Diana Șoșoacă, europarlamentar și lidera partidului SOS România, este acuzată de Parchetul General de 11 infracțuni. Aceasta a fost chemată marți la Parchet pentru a i se comunica faptul că a fost pusă sub urmărire penală, dar nu s-a prezentat, potrivit unica.ro.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut Parlamentului European ridicarea imunității de europarlamentar.

Citește și: Cine e fiul Dianei Șoșoacă și cu ce se ocupă tânărul. O numește ”erou” pe mama sa

De ce este acuzată Diana Șoșoacă

Articolul continuă după reclamă

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

  • 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
  • 4 infracțiuni de promovare, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;
  • promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
  • ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”, se arată într-un comunicat al Parchetului General, citat de Antena 3 CNN.

Potrivit Libertatea, cazul ar avea legătură cu acuzațiile din 2021 aduse Dianei Șoșoacă și soțului acesteia, când cei doi ar fi sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.

Atunci, Diana Șoșoacă a fost acuzată de jurnalista italiană Lucia Gorraci că, în timpul unui interviu despre pandemie, a fost sechestrată, iar fostul soț al europarlamentarei ar fi mușcat-o de mână.

Citește și: Diana Ivanovici Șoșoacă, scandal la secția de vot. A amenințat cu bătaia un bărbat: ”Îți dau două de îți vine mintea la cap”

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a participat la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, la o comemorare dedicată liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, și altor 13 membri ai organizației de extremă dreapta. Cu o lună înainte, în octombrie 2024, Parchetul General a deschis un dosar penal după ce europarlamentarul l-a omagiat pe fostul lider legionar, mai notează Antena 3 CNN.

Ce preve imunitatea de europarlamentar pentru Diana Șoșoacă

Imunitatea unui europarlamentar îi oferă protecție legală pentru exercitarea liberă și neîngrădită a mandatului său, fără a putea fi supus unor proceduri judiciare arbitrare. Concret, imunitatea parlamentară în Parlamentul European presupune:

  • Eurodeputații nu pot fi cercetați penal, reținuți sau supuși unor alte proceduri judiciare pentru opiniile sau voturile exprimate în timpul mandatului lor.
  • Imunitatea include protecție similară cu cea a parlamentarilor naționali în țara lor și o imunitate față de orice măsură de detenție sau proceduri judiciare în toate celelalte state membre UE.
  • Imunitatea nu este absolută: nu se aplică dacă eurodeputatul este prins în flagrant delict.
  • Ridicarea sau apărarea imunității se face printr-un proces parlamentar transparent, unde se analizează cererea de ridicare a imunității, eurodeputatul are dreptul la audiere, iar hotărârea se ia prin vot majoritar în plen.
  • Ridicarea imunității nu înseamnă pierderea mandatului de europarlamentar și nu constituie o afirmație de vinovăție, ci permite autorităților să investigheze sau să judece.
Această imunitate are rolul de a asigura independența și integritatea mandatului, protejând eurodeputații de posibile presiuni politice sau abuzuri judiciare, mai notează Libertatea.

