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Doliu în lumea cinematografiei. Regizorul premiat cu Oscar Sebastián Lelio a murit la 52 de ani. Ce se știe despre deces

O veste tristă a îndurerat lumea cinematografiei internaționale. Sebastián Lelio, cunoscut pentru producțiile sale apreciate la nivel mondial, s-a stins din viață mult prea devreme. Anunțul a fost făcut de partenera sa.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 15:57 | Actualizat Sambata, 07 Noiembrie 2026, 15:59
Sebastián Lelio a încetat din viață | Instagram
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Sebastián Lelio a murit la vârsta de 52 de ani, în urma unor complicații. Dispariția regizorului chilian a fost confirmată vineri de actrița Amalia Kassai, partenera sa de lungă durată. Vestea a venit în timp ce acesta lucra la mai multe proiecte cinematografice care urmau să fie lansate.

Moartea sa reprezintă o pierdere importantă pentru cinematografia din Chile, mai ales că Sebastián Lelio a fost unul dintre cineaștii care au reușit să atragă atenția publicului internațional asupra filmelor realizate în această țară.

Mesajul transmis de partenera lui Sebastián Lelio după moartea regizorului

Amalia Kassai a ales să anunțe public dispariția partenerului său printr-un mesaj postat pe Instagram. Actrița a transmis că familia trece printr-o perioadă extrem de grea și a vorbit despre omul din spatele carierei impresionante. Totodată, aceasta le-a cerut celor care îi urmăresc să respecte intimitatea familiei.

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Până în prezent, nu au fost oferite informații suplimentare despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat regizorul. Familia nu a făcut publice alte detalii legate de circumstanțele morții sale.

Filmul care i-a adus recunoașterea internațională și proiectele la care lucra

Sebastián Lelio a devenit cunoscut în întreaga lume datorită filmului „A Fantastic Woman”, o producție care a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Pelicula a avut un rol important în promovarea cinematografiei chiliene și i-a adus regizorului o recunoaștere importantă în industria filmului.

De-a lungul carierei, acesta a fost apreciat pentru poveștile pe care le-a adus pe marele ecran și pentru modul în care a abordat teme sensibile. Succesul obținut cu „A Fantastic Woman” i-a consolidat poziția printre cineaștii chilieni cunoscuți la nivel internațional.

Înainte să moară, Lelio avea mai multe proiecte în lucru. Unul dintre ele era adaptarea pentru marele ecran a romanului „Chilean Poet”, semnat de scriitorul Alejandro Zambra. Regizorul se afla deja în perioada filmărilor pentru această producție.

De asemenea, cineastul lucra la „Voyagers”, un film așteptat de public, în distribuția căruia se regăsesc Andrew Garfield și Daisy Edgar-Jones.

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