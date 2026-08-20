Emisiunile de weekend ale staţiei Antena Stars, Petrecem în familie, Visul românesc-Succes internaţional, Lumea nevăzută, Spynews TV, Infiltraţi în culise, Xtra Night Show şi Vacanţă de vedetă revin în atenţia telespectatorilor cu noi sezoane pline de conţinut captivant.

În fiecare sâmbătă, de la 19.00, Mirela Vaida continuă petrecerea la Antena Stars, într-un nou sezon Petrecem în familie. „Revenim din 22 august, la Antena Stars, cu două ore și jumătate de muzică, dans, umor și bucurie. E o emisiune despre noi, românii, așa cum suntem: oameni care muncesc, iubesc, duc greul, cad și se ridică, dar care nu uită să cânte, să râdă și să se bucure de viață. Aducem împreună artiști și vedete, povești de familie, muzică de toate genurile și folclor autentic, dar mai ales acel sentiment atât de drag nouă: că suntem între ai noștri. Sâmbătă seara, petrecem din nou împreună!”.

Emisiunile de weekend revin cu noi sezoane, pe Antena Stars

Tot din 22 august, de la ora 16.00, Mădălina Bălan revine cu Visul românesc-Succes internaţional şi întâmpină telespectatorii cu noi poveşti inspiraţionale despre românii care au cucerit colţurile lumii.“După o lună de filmări în America, mă întorc cu exclusivități pe care nici cei de la Hollywood nu au putut să le obțină. Alături de Oana Ciolacu, o româncă de succes din SUA, am pătruns în lumea lui Michael Jackson şi am obţinut un interviu în premieră cu designerul lui, prietenul lui, umbra lui, Michael Bush. Am descoperit cum trăiesc miliardarii din Idaho, Las Vegasul la cel mai înalt nivel și am întâlnit-o pe Lia Roberts, singura româncă ajunsă președinte al Partidului Republican din Nevada. Iar la Los Angeles, am descoperit români de succes și creatorul turbinelor care au ajuns în spațiu, de la NASA, dar şi de la compania lui Elon Musk, SpaceX. Te invit de sâmbătă, să visăm împreună!”.

În plus, şi emisiunea Lumea nevăzută revine pe Antena Stars din 22 august, de la ora 14:00, cu un nou sezon plin de revelații și povești captivante. Sub ghidajul Danei Bălăceanu, telespectatorii vor descoperi sfaturi de la specialiști și perspective menite să le ofere o nouă viziune asupra lumii și asupra propriei persoane.“Dincolo de ceea ce vedem, există o lume care așteaptă să fie descoperită. În noul sezon, vă așteptăm cu subiecte importante, invitați speciali și povești care ne inspiră să privim dincolo de aparențe și să descoperim noi perspective asupra vieții. Vă așteptăm să pornim împreună într-o nouă călătorie, în fiecare sâmbătă, de la ora 14:00, la Antena Stars!”.

Articolul continuă după reclamă

Și emisiunea Spynews TV, cu Mara Bănică şi Marius Niţă, difuzată în fiecare duminică, de la ora 13.00 la 17.00, pe Antena Stars, continuă cu un nou sezon. Emisiunea deschide dosare mondene ale vedetelor şi readuce în atenţia publicului poveştile de viaţă ale marilor artişti ori ale personalităţilor care nu mai sunt printre noi, într-o rubrică specială filmată chiar la locul de veci al acestora. Astfel, Mara Bănică afirmă „Este deja al şaselea sezon de Spynews TV, ceea ce spune foarte mult! Faptul că publicul ne doreşte în continuare pe micul ecran şi că această emisiune este pe lista de preferinţe a publicului în fiecare weekend, ne ambiţionează pe toţi să fim mai buni! Este emisiunea mea de suflet, ne întoarcem cu toţii în timp, aflăm lucruri neştiute despre marii artişti ai românilor, dar şi poveşti emoţionante despre drumul artiştilor mai tineri către succes! Abia aştept să mă reîntâlnesc cu telespectatorii, cu echipa şi, mai ales, cu Marius Niţă!”, în timp ce Marius Niță declară: „Duminică de duminică, ne dăm întâlnire la prânz, cu povești extraordinare despre personalități marcante și cu invitați speciali care ne sunt alături.”.

Și emisiunea Infiltrați în culise, difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, revine cu un nou sezon la Antena Stars. Pătrundem dincolo de camerele de filmat, în culisele emisiunilor postului, îi descoperim pe invitați în ipostaze surprinzătoare și scoatem la lumină exclusivități, momente inedite și povești nespuse, pe care nu le-ați mai văzut până acum.

Xtra Night Show revine cu și mai multă energie, umor și povești savuroase din lumea mondenă. Diana Bart şi Andrei Ştefănescu formează un duo efervescent, pregătit să aducă în casele telespectatorilor un mix fresh de divertisment, spontaneitate și momente memorabile. Astfel, Diana Bart declară „Cu bucurie și entuziasm, bifăm deja al doilea sezon de Xtra Night Show! Emisiunea prinde tot mai mult contur, prin invitați de marcă și povești autentice din lumea artistică, culturală și politică. Îmi place atmosfera pe care am construit-o: conversații relaxate, între nostalgia unor vremuri frumoase, bucuria prezentului și planurile de viitor. Abia aștept noul sezon!”, în timp ce Andrei Ştefănescu spune „Aștept cu nerăbdare noul sezon și, chiar dacă vin după o perioadă plină și agitată, mi-e dor de XNS și de reîntâlnirea cu telespectatorii noștri.”.

Din 12 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 15:00, Laura Cosoi, proaspăta mămică, îşi poartă telespectatorii în destinații surprinzătoare, la Vacanță de vedetă, la Antena Stars, cu povești care inspiră pofta de călătorie. „Sunt foarte entuziasmată că am ajuns deja atât de departe cu acest proiect de suflet. Mă bucur mult că mă întorc pe platoul de filmare, deși am avut o vacanță atipică alături de copii, petrecută mai mult acasă. Recunosc că-mi este dor de noi destinații. De-abia aștept să mă inspir de la invitații mei. Sunt convinsă că noul sezon va fi cel puțin la fel de spectaculos ca celelalte de până acum și, evident, mă bucur foarte mult că în continuare suntem urmăriți într-un număr atât de mare. De abia aștept să ne reîntâlnim cu telespectatorii din 12 septembrie. Vă aștept la «Vacanță de vedetă»! ”.