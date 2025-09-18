Continuă procesul lui Brigitte Macron împotriva femeilor care susțin că e bărbat. Cum se apără Prima Doamnă a Franței

Brigitte și Emmanuel Macron vor să demonstreze tuturor că Prima Doamnă a Franței s-a născut femeie. Brigitte Macron este pregătită să înfrunte acuzațiile.

Continuă procesul lui Brigitte Macron împotriva femeilor care susțin că e bărbat | GettyImages

Ani de-a rândul, cuplul prezidențial francez s-a luptat cu opinia publică, de la diferența de vârstă dintre cei doi, modalitatea în care s-au întâlnit și până la acuzațiile că Prima Doamnă s-ar fi născut, de fapt, bărbat.

Brigitte și Emmanuel Macron au intentat proces femeilor care au vehiculat informația potrivit cărea Prima Doamnă a Franței și-ar fi schimbat sexul.

Brigitte Macron este gata să se apere în procesul de defăimare. Ce dovezi aduce Prima Doamnă a Franței

Jurnalista americană Candace Owens a afirmat că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat, sub numele Jean-Michel Trogneux, și a susținut că ea și Emmanuel Macron ar fi rude de sânge. Jean-Michel Trogneux este, de fapt, numele fratelui mai mic al președintelui fracez.

Aceasta nu a fost singura care a susținut această afirmație. Amandine Roy, o femeie de 53 de ani care se declară clarvăzătoare, și Natacha Rey, bloggeriță și jurnalistă independentă, în vârstă de 49 de ani, au susținut și ele informația jurnalistei americane.

Cuplul prezidențial a dus problema în instanță, iar inițial Tribunalul din Lisieux, Normandia, le-a găsit vinovate de defăimare, obligându-le să plătească despăgubiri în valoare de 8.000 de euro către Prima Doamnă a Franței și 5.000 de euro către fratele lui Emmanuel Macron.

În ciuda deciziei, Curtea de Apel din Paris a decis că afirmațiile celor două nu constituie defăimare, ci pot fi încadrate la libertate de exprimare.

Cuplul prezidențial dorește să atace decizia la Curtea de Casație. Acest proces reprezintă un imens stres pentru Brigitte Macron, iar președintele resimte și el presiunea, afectându-i viața profesională.

Brigitte și Emmanuel Macron au decis să o dea în judecată și pe Candace Owens, care a făcut mai multe afrimații în podcastul său „Becoming Brigitte” atât despre schimbarea sexului Primei Doamne, cât și despre o posibilă manipulare a președintelui de către CIA.

Cuplul prezidențial a intentat un proces de defăimare și împotriva ei. Mai mult decât atât, Brigitte și Emmanuel Macron sunt pregătiți să aducă dovezi fotografice pentru a-și susține cauza în fața instanței din Statele Unite ale Americii.

Avocatul lor, Tom Clare, a făcut mai multe declarații publice în privința dovezilor pe care le vor aduce la dosar.

Potrivit unei surse, avocatul susține că pentru Prima Doamnă, acuzațiile aduse de Candace Owens sunt „incredibil de perturbatoare” şi că ele constituie o „distragere” pentru preşedintele francez.

„Nu vreau să sugerez că asta l-ar fi dezorientat în vreun fel. Dar, ca oricine care îşi îmbină cariera profesională cu viaţa de familie, atunci când familia ta este atacată, te epuizează. Şi el nu este imun la asta pentru că este preşedintele unei ţări”, a spus el.

„Este incredibil de perturbator să te gândeşti că cineva trebuie să se supună acestui tip de test. Este un proces la care va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar este dispusă să o facă. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a clarifica lucrurile”, a adăugat avocatul.

De asemenea, Tom Clare a susținut că Brigitte Macron este gata să își asume responsabilitatea de a demonstra că s-a născut femeie, punând la dispoziție fotografii, chiar și de când a fost însărcinată sau de când a alăptat.