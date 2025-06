Primarul Liviu Negoiță, explicație neașteptată după ce a decis organizarea unui festival de 400 000 de euro la Cernavodă într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar. Iată ce a putut să spună despre Zilele Orașului Cernavodă 2025!

Primarul din Cernavodă, Liviu Negoiță, a oferit o explicație total neașteptată cu privire la bugetul uriaș pe care l-a alocat pentru organizarea unuia dintre dintre cele mai așteptate evenimente din oraș - Zilele Orașului Cernavodă 2025!

Pentru că suma este una de-a dreptul imensă, românii au rămas consternați, mai ales că întreaga țară se află într-o situație dramatică din punct de vedere financiar, și mulți se întreabă dacă această cheltuială este chiar justificată, dat fiind că fondurile provin din taxele și impozitele locale.

Festival de 400 000 de euro la Cernavodă în toiul crizei bugetare. Cum se apără primarul Liviu Negoiță

Zilele Orașului Cernavodă 2025 se vor întinde pe o perioadă de o săptămână, iar evenimentul promite să îi încânte pe cetățeni cu muzică live, spectacole, programe artistice de anvergură, dar și momente de divertisment pentru toate vârstele.

Potrivit unei surse, festivalul va avea loc în perioada 11 - 17 august 2025, iar valoarea estimată a contractului se ridică la suma de 1.680.672,26 lei fără TVA, selecția ofertantului fiind făcută pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

Printre artiștii de top care vor antrena atmosfera de festival se numără: Dani Mocanu, Vali Vijelie, Connect-R, Andrei Bănuță, Codruța Filip, Smiley, Holograf, Ruby, Killa Fonic, Albert NBN, Rareș Band, Misha, Narcotic Sound, dar și mulți alții.

Ceea ce i-a luat prin surprindere pe români este faptul că în cazul în care vor exista indisponibilități de ultim moment, oferta de organizare permite suplinirea artiștilor confirmați, iar printre cei vizați se numără: Inna, Theo Rose, Andra, BUG MAFIA, Horia Brenciu, Nicolae Guță, Puya, Leo de la Roșiori, Sandu Ciorbă, Dirty Nano sau Cosmin Seleși Orchestra.

Întrebat despre decizia controversată de a organiza un festivala atât de costisitor de către jurnaliștii Antena 3 CNN, primarul Cernavodă a răspuns cu o Întrebare neașteptată: „Acum ne preocupă pe toţi criza banilor, inclusiv la Cernavodă?”

El a ținut să precizeze că fondurile provin din taxele și impozitele cernavodeniilor, punând accentul pe nevoile cetățenilor în materie de divertisment: „Din banii locali doamnă, sunt din banii noștri, din taxele și impozitele cetăţeanului. Sunt zilele orașului, cernavodenii au și ei dreptul să se bucure pentru că sunt mulți care nu-și permit să iasă din oraș”.

Mai mult decât atât, el a subliniat că orașul se bucură deja de investiții în infrastructura educațională și că, pentru un moment, festivalul nu ar reprezenta neapărat o problemă din punct de vedere financiar.

„Ce-aș fi putut face cu banii ăia? Dați-mi un exemplu și pe care nu i-am folosit în scopul respectiv. Dați-mi un exemplu. Școlile sunt investite în oraş, grădinițe, creșe, absolut tot, spital, toate instituțiile asta”, a mai continuat acesta.

„Suma este aproape identică cu cea de anul trecut. Pe 15 august, de Sfântă Maria este ziua orașului Cernavodă, iar an de an încercăm să marcăm momentul cât mai frumos. Vrem să fie și mai frumos decât anul trecut. La ediția anterioadă, am avut un public numeros, aproape s-a blocat orașul”, a povestit edilul și într-un interviu acordat pentru cotidianul ZIUA de Constanța.