Tragedie la Hollywood! Daveigh Chase, actrița din „The Ring” și vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”, a murit la doar 35 de ani.

Fetița-fenomen din horrorul „The Ring” a murit la doar 35 de ani. Detalii cutremurătoare despre decesul lui Daveigh Chase | Profimedia Images

Lumea filmului este în doliu după moartea actriței Daveigh Chase, cunoscută pentru rolul înfricoșătoarei Samara Morgan din filmul horror „The Ring” și pentru vocea personajului Lilo din animația „Lilo & Stitch”. Actrița s-a stins din viață la vârsta de doar 35 de ani.

Fetița-fenomen din horrorul „The Ring” a murit la doar 35 de ani

Potrivit managerului său, John Ryan Jr., decesul a survenit într-un spital din Los Angeles, în urma unor complicații provocate de meningită și sepsis. Acesta a confirmat informația pentru BBC News și a precizat că artista fusese internată anterior din cauza malnutriției.

„Era cea mai grozavă persoană. Iubea pisicile și se implica în activități de salvare a animalelor. Era foarte retrasă și prefera o viață departe de lumina reflectoarelor”, a declarat John Ryan Jr., care i-a fost manager și prieten apropiat timp de 15 ani.

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Deși a cunoscut succesul la Hollywood încă din copilărie, Daveigh Chase a ales în ultimii ani să se îndepărteze de industria cinematografică. Potrivit managerului său, actrița refuza adesea proiecte importante ale marilor studiouri și prefera să lucreze la producții independente. În 2015, aceasta s-a retras din actoria cu normă întreagă.

Detalii cutremurătoare despre decesul lui Daveigh Chase

Născută în Las Vegas, Daveigh Chase și-a început cariera artistică la doar patru ani, participând la spectacole de teatru și realizând înregistrări pentru reclame și proiecte de voice-over. Primul său rol la Hollywood a venit la vârsta de șapte ani, când a apărut într-un episod al celebrului serial american „Sabrina, vrăjitoarea adolescentă”.

Consacrarea a venit însă în 2001, odată cu apariția în filmul cult „Donnie Darko”, unde a interpretat-o pe Samantha Darko, sora personajului principal. Ulterior, și-a reluat rolul în continuarea lansată în 2009, „S. Darko”.

Un an mai târziu, în 2002, Daveigh Chase a devenit celebră în întreaga lume după interpretarea Samarei Morgan din „The Ring”, remake-ul american al celebrului film japonez de groază. Imaginea fantomei cu părul lung care iese din televizor a rămas una dintre cele mai memorabile din istoria cinematografiei horror și a transformat-o pe tânăra actriță într-un simbol al genului.

Tot în 2002, Chase și-a împrumutat vocea personajului Lilo Pelekai din animația „Lilo & Stitch”, unul dintre cele mai iubite filme pentru copii ale începutului anilor 2000. Interpretarea sa a fost apreciată de critici și i-a adus un premiu Annie pentru cea mai bună prestație vocală într-o producție animată. Actrița a continuat să dea voce personajului și în producțiile derivate care au urmat.

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În ciuda succesului profesional, viața sa nu a fost lipsită de dificultăți. De-a lungul anilor, Daveigh Chase s-a confruntat cu mai multe probleme legale, inclusiv acuzații legate de posesie de droguri și utilizarea unui autoturism declarat furat.

Moartea sa prematură a șocat atât fanii, cât și colegii din industrie, care au transmis numeroase mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale. Pentru milioane de spectatori, Daveigh Chase va rămâne pentru totdeauna atât vocea inocentei Lilo, cât și imaginea înfricoșătoare a Samarei, personajul care a marcat o generație întreagă de iubitori ai filmelor horror.