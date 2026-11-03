După atacurile hackerilor asupra frigiderelor din supermarketuri, experții avertizează: ce alte electrocasnice inteligente pot fi vulnerabile și cum te poți proteja?

După atacurile hackerilor asupra frigiderelor din supermarketuri, experții avertizează: ce alte dispozitive pot fi atacate | Profimedia Images

După atacurile hackerilor asupra frigiderelor și congelatoarelor din supermarketurile europene, experții în securitate cibernetică atrag atenția asupra vulnerabilităților altor dispozitive conectate la internet. De la frigidere inteligente și sisteme de încălzire centrală până la mașini de spălat și alte electrocasnice, numeroase aparate folosite în viața de zi cu zi ar putea deveni ținte ale atacurilor informatice.

Ce alte electrocasnice pot fi atacate de hackeri, după incidentul frigiderelor din supermarketuri

Mai multe supermarketuri din Europa au fost afectate de presupuse atacuri cibernetice care au vizat sistemele de refrigerare. În urma intervenției hackerilor, temperaturile din frigidere și congelatoare au crescut, iar magazinele au fost nevoite să arunce cantități importante de produse alimentare pentru a evita riscurile asupra sănătății consumatorilor.

Incidentele au fost raportate în mai multe țări europene, inclusiv Belgia, Suedia, Irlanda, Luxemburg, Estonia și Finlanda.

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Situațiile au ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța echipamentelor conectate la internet și la posibilitatea ca atacatorii să exploateze vulnerabilitățile acestora. Specialiștii avertizează că riscurile nu se limitează la utilajele industriale sau la sistemele complexe folosite de marile companii.

Ce alte electrocasnice pot fi afectate de atacurile hackerilor

Dispozitivele inteligente sunt tot mai prezente în locuințe. Frigiderele, sistemele de încălzire centrală, mașinile de spălat, cuptoarele și mașinile de spălat vase pot avea conexiune la internet și pot fi controlate de la distanță prin intermediul unor aplicații.

Această tehnologie le oferă utilizatorilor mai mult confort, însă poate crea și vulnerabilități. În teorie, orice dispozitiv conectat la internet poate fi exploatat de persoane rău intenționate, dacă prezintă breșe de securitate.

Asta nu înseamnă însă că hackerii pot prelua cu ușurință controlul asupra oricărui electrocasnic inteligent. Producătorii investesc în măsuri de protecție, iar existența unei conexiuni la internet nu reprezintă automat un pericol.

Au existat însă și cazuri concrete care au demonstrat că astfel de vulnerabilități pot fi exploatate. În 2015, cercetătorii în securitate cibernetică au demonstrat că o problemă de securitate a unui frigider inteligent le-ar fi putut permite atacatorilor să intercepteze traficul de internet al utilizatorilor.

Nu există însă dovezi că electrocasnicele din locuințe au fost vizate în atacurile recente asupra supermarketurilor.

Ce măsuri recomandă experții pentru protejarea dispozitivelor inteligente

Ciaran Martin, fost director executiv al Centrului Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie, consideră că producătorii trebuie să depună mai multe eforturi pentru a asigura protecția dispozitivelor conectate la internet.

„Trebuie să le cerem mult mai mult marilor companii de tehnologie pentru a ne oferi dispozitive și produse mai sigure, în primul rând”, a declarat acesta, potrivit BBC.

Specialistul le recomandă și consumatorilor să își actualizeze periodic dispozitivele și să activeze autentificarea multifactor oriunde este posibil. Aceasta presupune utilizarea unei metode suplimentare de verificare a identității, pe lângă parolă, ceea ce poate îngreuna accesul neautorizat la conturi și aplicații.

În Marea Britanie, din aprilie 2024, legislația impune producătorilor anumitor dispozitive inteligente destinate consumatorilor să respecte standarde minime de securitate cibernetică.

Printre cerințe se numără interzicerea parolelor universale ușor de ghicit, posibilitatea raportării vulnerabilităților și transparența privind perioada în care dispozitivele primesc actualizări de securitate.