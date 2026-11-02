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Cine era copilotul de 20 de ani care a murit în accidentul aviatic din Florida. Detaliile despre ultimele sale momente

Nathalia Filgueiras, o tânără de 20 de ani, se numără printre victimele accidentului aviatic din Florida. Ce pasiune avea și ce s-a auzit în ultimele momente ale zborului.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 19:29 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 19:29
Cine era copilotul de 20 de ani care a murit în accidentul aviatic din Florida | @itsnatfilg/Threads / Instagram
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Tragedie aviatică în Florida! Nathalia Gadelha Filgueiras, o tânără de numai 20 de ani, a murit după ce avionul privat în care se afla s-a prăbușit. Era copilot și provenea dintr-o familie braziliană. Pasionată de aviație încă din copilărie, a obținut licența de pilot la doar 17 ani, iar înregistrările audio dinaintea tragediei surprind momentele dramatice prin care a trecut echipajul.

Cine era copilotul de 20 de ani care a murit în accidentul aviatic din Florida

Nathalia Gadelha Filgueiras era copilotul avionului privat Learjet 60, care s-a prăbușit duminică, 1 noiembrie 2026, în apropiere de West Palm Beach. Familia a confirmat identitatea acesteia, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească ce a provocat tragedia.

Tânăra avea doar 20 de ani, dar reușise deja să își construiască un început de carieră în aviație. Potrivit People, Nathalia Gadelha Filgueiras obținuse licența de pilot la vârsta de 17 ani, înainte de a avea permisul de conducere. Aceasta acumulase peste 1.300 de ore de zbor și lucra pentru o companie privată de transport aerian din Fort Lauderdale, Florida.

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Visul de a deveni pilot a apărut încă din copilărie. Mama sa, Camila Corteleti, a povestit că fiica ei își dorea să urmeze această meserie încă de la vârsta de 12 ani. Tânăra era obișnuită să urmărească avioanele care decolau și aterizau pe aeroportul din Boca Raton. Tatăl ei era, de asemenea, pasionat de zbor și pilota avioane în timpul liber.

Mama tinerei a vorbit și despre dragostea fiicei sale pentru această meserie. „Îi plăcea libertatea. Era complet diferit să vezi lumea de sus”, a declarat Camila Corteleti, potrivit People.

Cum s-a produs accidentul aviatic din Florida

Accidentul în care a murit Nathalia Filgueiras s-a produs duminică, 1 noiembrie 2026, în comitatul Palm Beach, Florida. Avionul de tip Learjet 60 plecase din Austin, Texas, și se îndrepta spre insula North Eleuthera din Bahamas.

La bord se aflau nouă persoane. Toate și-au pierdut viața după ce aeronava s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din apropiere de West Palm Beach.

Potrivit Associated Press, avionul zbura la o altitudine de aproximativ 10.600 de metri când pilotul a început să raporteze probleme. Acesta a anunțat că aeronava acumula gheață și că turbulențele provocau mișcări puternice.

Ulterior, echipajul a solicitat permisiunea de a urca la o altitudine mai mare. Situația s-a înrăutățit însă rapid, iar pilotul a transmis un mesaj de urgență către controlorii de trafic aerian.

Potrivit înregistrărilor audio prezentate de Associated Press, pilotul a anunțat că avionul pierde altitudine rapid.

„Vom lovi solul”, a fost unul dintre mesajele transmise de pilot în ultimele momente ale zborului.

Avionul s-a prăbușit și a luat foc la impact. Imaginile surprinse de camerele de bord au arătat momentul în care aeronava a lovit solul și a provocat o explozie puternică, potrivit aceleiași surse.

Ce se știe despre ultimele momente ale zborului

Înregistrările comunicațiilor dintre echipaj și controlorii de trafic aerian au surprins momentele dramatice dinaintea prăbușirii.

Potrivit publicației People, pilotul a raportat inițial acumularea de gheață pe avion și turbulențe puternice. Pilotul a declarat urgență.

Ultimele cuvinte inteligibile surprinse în înregistrarea din cabina de pilotaj au fost „Nu mai avem timp”, potrivit People și Aviation International News.

Este important de precizat că înregistrarea surprinde comunicările echipajului, însă nu există o confirmare publică potrivit căreia toate replicile au fost rostite de Nathalia.

Accidentul aviatic este investigat de Administrația Federală a Aviației (FAA) și de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite (NTSB).

Potrivit Associated Press, autoritățile nu stabiliseră încă motivul exact al prăbușirii. Problemele raportate de echipaj, printre care acumularea de gheață și turbulențele, fac parte din informațiile analizate de anchetatori.

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