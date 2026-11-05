Val de alerte cu bombă în Europa. Un nou avion a fost deviat de urgență, după cel puțin zece incidente similare în ultimele zile

Val de alerte cu bombă în Europa. Un avion care zbura de la Dublin la Roma a fost deviat în Franța. Ce se știe despre incidentele din ultimele zile.

Un nou avion a fost deviat de urgență, după cel puțin zece incidente similare în ultimele zile | Profimediaimages.ro

Update ora 12:31

SRI intervine la aeronava Wizz Air sosită de la Milano

Serviciul Român de Informații (SRI) intervine pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce a fost semnalată o amenințare cu bombă la bordul unui avion Wizz Air care efectua cursa Milano – București, scrie stiripesurse.ro.

Avionul a aterizat în siguranță la Otopeni, în jurul orei 11:09. La bord se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

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Conform procedurilor de securitate, pasagerii și membrii echipajului urmează să fie debarcați și transportați într-o zonă sigură. Ulterior, vor fi verificate bagajele și aeronava.

Update ora 12:00

Avionul Wizz Air care zbura de la Milano la București a aterizat în siguranță. 182 de pasageri se aflau la bord

Avionul care efectua cursa WMT3064, pe ruta Milano – București, a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, la ora 11:08. La bordul aeronavei se aflau 182 de pasageri.

Reprezentanții aeroportului au anunțat că sunt în desfășurare măsurile prevăzute de proceduri, în colaborare cu instituțiile statului.

Potrivit informațiilor oficiale, traficul aerian se desfășoară în condiții de siguranță și fără probleme. Zborurile continuă conform programului și planurilor de zbor.

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Un nou incident pune autoritățile europene în alertă. Un avion care zbura de la Dublin la Roma a fost deviat către o bază militară din Franța, în urma unei amenințări cu bombă.

Incidentul vine după o serie de alerte similare înregistrate în ultimele zile, care au vizat mai multe aeronave de pasageri.

Avion redirecționat în Franța după o amenințare cu bombă. Zborul plecase din Dublin și avea ca destinație Roma

Un avion de pasageri care zbura pe ruta Dublin – Roma a fost redirecționat astăzi, 5 noiembrie, către Franța, după ce a fost semnalată o amenințare cu bombă la bord.

Potrivit unui comunicat transmis de biroul premierului francez Sébastien Lecornu, situația este monitorizată de autorități. Deocamdată, nu au fost oferite mai multe detalii despre natura amenințării sau despre circumstanțele în care aceasta a fost făcută.

Datele publicate de site-urile de urmărire a zborurilor arată că aeronava ar aparține companiei Aer Lingus, transportatorul aerian național al Irlandei, scrie euronews.com.

Între timp, autoritățile din Bulgaria au anunțat că trei avioane Ryanair, care urmau să ajungă la Sofia, au primit asăzi, 5 noiembrie, amenințări cu bombă. Două dintre aeronave, plecate din Copenhaga și Madrid, au aterizat în capitala Bulgariei. Al treilea avion, care venea de la Londra, a fost redirecționat către Plovdiv, mai scrie sursa anterior menționată.

Cel puțin 9 avioane vizate de amenințări cu bombă în Europa. Mai multe zboruri au fost deviate

Amenințările cu bombă au vizat mai multe zboruri europene în primele zile ale lunii noiembrie 2026. În afară de avionul Aer Lingus, redirecționat pe 5 noiembrie, cel puțin alte opt aeronave au fost vizate de astfel de alerte în perioada 2–3 noiembrie.

Printre companiile afectate s-au numărat Wizz Air, Ryanair, LOT și SAS. Unele avioane au fost deviate către alte aeroporturi, în timp ce altele au aterizat normal, dar au fost verificate de autorități.

Pe 2 noiembrie, un avion Wizz Air care zbura de la Londra Luton la Sofia a fost redirecționat către Budapesta. Aeronava a fost escortată de un avion militar ungar.

Pe 3 noiembrie, un avion LOT, care efectua cursa Londra–Varșovia, a fost deviat către aeroportul Modlin. În aceeași zi, un avion SAS care zbura de la Copenhaga la Varșovia a aterizat în siguranță, dar a fost verificat de autorități.

Alte trei zboruri Ryanair au fost vizate de alerte. Este vorba despre cursele Lisabona–Roma, Dublin–Roma și Manchester–Murcia. În cazul zborului dintre Dublin și Roma, aeronava a fost escortată de două avioane militare italiene. Avionul care venea din Manchester avea 121 de persoane la bord și a fost verificat după aterizare.

Au fost vizate și două zboruri către Sofia. Un avion Ryanair, cu 185 de pasageri la bord, a aterizat în siguranță după ce plecase din Dublin. De asemenea, o aeronavă Wizz Air, care zbura de la Milano/Bergamo, cu 176 de pasageri, a fost verificată după aterizare.

În total, bilanțul ajunge la cel puțin nouă avioane vizate de amenințări cu bombă, dacă este inclus și incidentul din 5 noiembrie.

Potrivit informațiilor disponibile, în cele opt incidente anterioare nu au fost descoperite dispozitive explozive.

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