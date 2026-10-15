Ninsori puternice pe Transfăgărășan! Drumarii au intervenit de urgență cu utilajele de deszăpezire. Avertisment pentru șoferi

Ninsori pe Transfăgărășan! Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire. Ce avertisment au primit șoferii și cum se circulă pe DN 7C.

Ninsorile au lovit Transfăgărășanul, iar drumarii au fost nevoiți să intervină cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant pentru a menține șoseaua practicabilă. Temperaturile au coborât sub zero grade în zona Bâlea Lac, iar șoferii care intenționează să traverseze drumul montan sunt avertizați să circule cu prudență și să își echipeze corespunzător mașinile.

Ninsori puternice pe Transfăgărășan

Transfăgărășanul a fost acoperit de zăpadă, la jumătatea lunii octombrie. Partea carosabilă pe cel mai spectaculos drum din România a înghețat, astfel că circulația rutieră a fost afectată. Echipajele de intervenție au curățat drumul cu utilaje de deszăpezire, iar șoferii au fost atenționați să circule cu atenție.

În imaginile publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri București se observă cum ninge ca în povești în porțiunea de drum din județul Argeș. Drumarii au curățat partea carosabilă pentru a permite circulația mașinilor în condiții de siguranță.

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Salvamontiștii au transmis un avertisment

Salvamontiștii i-au avertizat pe turiștii care se află în zonele montane afectate de ninsori să fie prudenți în această perioadă și să nu se aventureze în locuri greu accesibile. Echipajele sunt gata să intervină indiferent de situație.

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