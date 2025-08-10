Antena Căutare
Home News Actualitate Aeroportul Internațional Henri Coandă București va elimina limita de 100 ml pentru lichide. Ce capacitate va fi permisă

Aeroportul Internațional Henri Coandă București va elimina limita de 100 ml pentru lichide. Ce capacitate va fi permisă

Veste bună pentru pasagerii care frecventează aeroportul Henri Coandă! Limita de 100 ml pentru lichie va dispărea, iar dispozitivele electronice nu vor mai fi scoase din troler sau ghiozdan. Iată ce spun oficialii despre noile măsuri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 10 August 2025, 15:19 | Actualizat Duminica, 10 August 2025, 15:55
Galerie
Aeroportul Internațional Henri Coandă București va elimina limita de 100 ml pentru lichide | Shutterstock.com

Pasagerii care frecventează aeroportul Henri Coandă vor scăpa de limita de 100 ml la lichide după ce s-a decis schimbarea controlului de securitate.

Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a luat această decizie mult așteptată și ce pași importanți spre modernizare a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Citește și: Doi părinți și-au abandonat copilul în vârstă de 10 ani în aeroport, ca să nu piardă îmbarcarea către vacanța plătită. Ce a urmat

Aeroportul Internațional Henri Coandă București va elimina limita de 100 ml pentru lichide. Ce capacitate va fi permisă

Articolul continuă după reclamă

Vestea că limita de 100 de mililitri pentru lichide va dispărea i-a luat prin surprindere pe români, mai ales pe cei care erau extrem de deranjați din cauza acestei reguli. Faptul că Otopeniul intră în rândul celor mai moderne aeroporturi din Europa îi bucură enorm pe pasageri, acest lucru fiind posibil prin instalarea unor scannere de ultimă generație, capabile să detecteze lichidul explozibil, scrie Observator News

Deși aparatele au început să fie deja montate la punctele de control, regula de a nu depăși limita de 100 ml de lichide va mai valabilă până în momentul în care acestea vor fi complet instalate.

Potrivit sursei, acest lucru va putea fi posibil începând cu anul 2026, atunci când pasagerii vor putea urca la bord cu 2 litri pentru fiecare sticlă, fără să mai stea cu grija și cu stresul că vor putea exista probleme din acest motiv.

Citește și: Noile reguli impuse pentru pasageri în aeroporturile din Uniunea Europeană. Ce trebuie să știe călătorii

„Asta este foarte bine că eu circul şi cu câinele deseori şi aveam problema asta, aveam de cărat foarte multe lucruri ce depăşeau 100 de mililitri şi trebuia să le separ în multe recipiente. Sau să o beau (n. sticla cu apă) şi după să-mi cumpăr alta cu tarif de aeroport” a declarat o tânără încântată de noua măsură pentru Observator News.

„Bine, ca să nu mai cumpărăm apă de la magazin. Noi suntem veniți din State. La lichide nu cred că mai au limită pentru că noi de obicei trecem cu şampoane, cu balsamuri, nu le mai scoate nimeni”, a mai spus o femeie.

Citește și: Un bucureștean a plătit 221 de lei într-un restaurant din Aeroportul Otopeni pentru o nimica toată! Ce își comandase, de fapt

Pe lângă lichide, cele 16 scannere de la Otopeni vor putea verifica și dispozitivele electronice fără să mai fie scoase din troler sau ghiozdan. Mai mult decât atât, dacă până în prezent „pasagerii trebuiau să îşi ia singuri tăvile, să le aşeze pe bandă şi să le pună înapoi, peste celelalte, după ce treceau de controlul de securitate, acum, sistemul preia singur tăvile şi le trimite înapoi fără să fie nevoie de intervenţia oamenilor” susține Ana Grigore, reporter Observator.

De asemenea, Aeroportul Internațional Henri Coandă intră și într-un proces de modernizare amplu prin care sunt vizate schimbarea fațadei, finisajelor, tavanului, mobilierului și sistemelor electronice.

Aeroportul Internațional Henri Coandă București și o pungă cu recipiente pentru depozitarea unor lichide
+5
Mai multe fotografii

„Se impuneau mai multe obiective majore, unul dintre ele era sistemul electric care nu a mai fost schimbat de 20 de ani. Acum oamenii vor să îşi încarce telefonul în aeroport, iar noi nu le puteam oferi acest lucru” a explicat și Theodor Postelnicu, purtătorul de cuvânt al aeroportului.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român
Observatornews.ro 30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni 30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Categoriile de pacienți care nu mai au nevoie de bilet de trimitere. Cine va putea merge direct la medicul specialist
Categoriile de pacienți care nu mai au nevoie de bilet de trimitere. Cine va putea merge direct la medicul specialist
Cât costă să te dai cu skijet-ul pe litoralul românesc în 2025. Reprezentanții APC au reacționat: „Facem credit cu buletinul”
Cât costă să te dai cu skijet-ul pe litoralul românesc în 2025. Reprezentanții APC au reacționat: „Facem...
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x