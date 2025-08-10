Veste bună pentru pasagerii care frecventează aeroportul Henri Coandă! Limita de 100 ml pentru lichie va dispărea, iar dispozitivele electronice nu vor mai fi scoase din troler sau ghiozdan. Iată ce spun oficialii despre noile măsuri.

Pasagerii care frecventează aeroportul Henri Coandă vor scăpa de limita de 100 ml la lichide după ce s-a decis schimbarea controlului de securitate.

Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a luat această decizie mult așteptată și ce pași importanți spre modernizare a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Aeroportul Internațional Henri Coandă București va elimina limita de 100 ml pentru lichide. Ce capacitate va fi permisă

Vestea că limita de 100 de mililitri pentru lichide va dispărea i-a luat prin surprindere pe români, mai ales pe cei care erau extrem de deranjați din cauza acestei reguli. Faptul că Otopeniul intră în rândul celor mai moderne aeroporturi din Europa îi bucură enorm pe pasageri, acest lucru fiind posibil prin instalarea unor scannere de ultimă generație, capabile să detecteze lichidul explozibil, scrie Observator News

Deși aparatele au început să fie deja montate la punctele de control, regula de a nu depăși limita de 100 ml de lichide va mai valabilă până în momentul în care acestea vor fi complet instalate.

Potrivit sursei, acest lucru va putea fi posibil începând cu anul 2026, atunci când pasagerii vor putea urca la bord cu 2 litri pentru fiecare sticlă, fără să mai stea cu grija și cu stresul că vor putea exista probleme din acest motiv.

„Asta este foarte bine că eu circul şi cu câinele deseori şi aveam problema asta, aveam de cărat foarte multe lucruri ce depăşeau 100 de mililitri şi trebuia să le separ în multe recipiente. Sau să o beau (n. sticla cu apă) şi după să-mi cumpăr alta cu tarif de aeroport” a declarat o tânără încântată de noua măsură pentru Observator News.

„Bine, ca să nu mai cumpărăm apă de la magazin. Noi suntem veniți din State. La lichide nu cred că mai au limită pentru că noi de obicei trecem cu şampoane, cu balsamuri, nu le mai scoate nimeni”, a mai spus o femeie.

Pe lângă lichide, cele 16 scannere de la Otopeni vor putea verifica și dispozitivele electronice fără să mai fie scoase din troler sau ghiozdan. Mai mult decât atât, dacă până în prezent „pasagerii trebuiau să îşi ia singuri tăvile, să le aşeze pe bandă şi să le pună înapoi, peste celelalte, după ce treceau de controlul de securitate, acum, sistemul preia singur tăvile şi le trimite înapoi fără să fie nevoie de intervenţia oamenilor” susține Ana Grigore, reporter Observator.

De asemenea, Aeroportul Internațional Henri Coandă intră și într-un proces de modernizare amplu prin care sunt vizate schimbarea fațadei, finisajelor, tavanului, mobilierului și sistemelor electronice.

„Se impuneau mai multe obiective majore, unul dintre ele era sistemul electric care nu a mai fost schimbat de 20 de ani. Acum oamenii vor să îşi încarce telefonul în aeroport, iar noi nu le puteam oferi acest lucru” a explicat și Theodor Postelnicu, purtătorul de cuvânt al aeroportului.