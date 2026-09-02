Autostrada A0 prinde contur! Află în ce stadiu sunt lucrările la noua centură a Bucureștiului și când ar putea fi finalizat întregul inel.

Noua centură a Bucureștiului prinde contur. Tronsonul important care ar urma să fie dat în folosință și cum va schimba traficul | Shutterstock

Noua centură a Bucureștiului, reprezentată de Autostrada A0, este inelul de autostradă aflat în construcție care va ocoli Capitala României. Proiectul are o lungime de aproximativ 100 de kilometri și este împărțit în două mari sectoare: A0 Sud și A0 Nord.

Noua centură a Bucureștiului prinde contur

Potrivit site-ului 130km.ro, stadiul general de execuție al Autostrăzii A0 este de aproximativ 72%. Proiectul este împărțit în mai multe loturi, fiecare având propriul constructor, termen de execuție și calendar de lucrări.

Autostrada A0 Sud, împărțită în trei loturi

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Segmentul sudic al Autostrăzii de Centură București este împărțit în trei loturi.

Lotul 1, A2 – CF902 (Jilava), are o lungime de 16,93 kilometri. Constructorul este Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AȘ, iar valoarea contractului este de 830.679.662,15 lei, fără TVA. Contractul a fost semnat în august 2019. O secțiune de 6 kilometri, între Popești-Leordeni și CF902/Jilava, a fost deschisă în aprilie 2024, iar diferența a fost dată în circulație în iulie 2024.

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Lotul 2, CF902 (Jilava) – DN6, are 16,30 kilometri și este construit de Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AȘ. Valoarea contractului este de 750.849.942,12 lei, fără TVA, acesta fiind semnat în martie 2019. Un tronson de 10 kilometri, între DN5 și DN6, a fost deschis în decembrie 2023, iar diferența de 6,30 kilometri, între CF902/Jilava și DN5, a fost deschisă în aprilie 2024.

Lotul 3, DN6 – A1/DJ601, are 17,97 kilometri. Constructorul este asocierea Aktor SA – Euro Construct Trading SRL, iar valoarea contractului se ridică la 853.422.022,52 lei, fără TVA. Contractul, semnat în aprilie 2019, prevedea un termen de execuție de 42 de luni și a fost preluat integral de Aktor SA. Lotul a fost deschis circulației în iunie 2025.

A0 Nord, împărțită în patru loturi

Sectorul nordic al Autostrăzii de Centură București este împărțit în patru loturi.

Lotul 1, DJ601 – DN1 (Corbeanca), are 17,50 kilometri. Constructorul este asocierea Impresa – Pizzarotti – Retter Project Management, iar valoarea contractului este de 815,08 milioane de lei, fără TVA. Durata prevăzută este de 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru construcție. Contractul a fost semnat în septembrie 2023.

Lotul 2, DN1 (Corbeanca) – DN2 (Afumați), are 19 kilometri. Lucrările sunt realizate de asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL. Valoarea contractului este de 831.920.653,34 lei, fără TVA. Durata de proiectare este de 12 luni, iar cea de execuție, de 22 de luni. Contractul a fost semnat în mai 2021. Un tronson de 9,5 kilometri, între DN1 și A3, a fost deschis în noiembrie 2023, iar diferența a fost deschisă în decembrie 2024.

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Lotul 3, DN2 (Afumați) – DN3 (Cernica), are 8,60 kilometri. Constructorul selectat în noiembrie 2022 este China Civil Engineering Construction Corporation. Contractul are o valoare de 397.996.117,63 lei, fără TVA, iar durata prevăzută este de 12 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Contractul a fost semnat în martie 2023. Un tronson de 2,3 kilometri a fost deschis în decembrie 2024.

Lotul 4, DN3 (Cernica) – A2, are 4,47 kilometri. Constructorul este asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, iar valoarea contractului este de 312,6 milioane de lei, fără TVA. Durata de proiectare este de 12 luni, iar cea de execuție, de 18 luni. Contractul a fost semnat în august 2020.

La Lotul 2 al sectorului nordic a fost adăugat și un drum de legătură între A0 și Terminalul 2 al Aeroportului Henri Coandă, licitat separat. Acesta are o lungime de 2,55 kilometri, iar licitația a fost lansată în martie 2026, conform Adevărul.

Cristian Pistol, despre evoluția lucrărilor la Autostrada A0

Cristian Pistol, inginer și manager în domeniul infrastructurii rutiere și director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), este una dintre vocile care oferă constant informații despre stadiul lucrărilor la marile proiecte de infrastructură din România.

În 2025, acesta sublinia importanța finalizării Autostrăzii A0. Într-o declarație oficială publicată în mediul online, Cristian Pistol explica impactul pe care noua șosea de mare viteză îl are asupra traficului din regiunea București-Ilfov.

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„A0 (Autostrada de Centură a Capitalei) are un impact semnificativ și pozitiv asupra infrastructurii rutiere din Regiunea București-Ilfov.

Datele analizate arată că noua autostradă a absorbit un volum important din traficul de tranzit și a contribuit la degrevarea DNCB (Drumul Național Centura București).”

Deși lucrările au avansat mai greu în anumite perioade, acestea au înregistrat progrese importante în ultimul an.

Ultima grindă pentru pasajele Autostrăzii Bucureștiului A0 a fost montată

La începutul lunii august, un material despre stadiul lucrărilor arăta că Autostrada Bucureștiului se apropie tot mai mult de finalizare și prinde contur. La acel moment, ultima grindă era montată la pasajul peste DN7.

Secretarul de stat și ministrul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu a anunțat la începutul lunii august că ultima grindă de beton necesară pentru podurile și pasajele aferente celor 102 kilometri ai Autostrăzii Bucureștiului A0 a fost montată.

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„În această noapte încheiem o etapă importantă pentru Autostrada Bucureștiului #A0. Este montată ultima grindă din beton din cele aproximativ 5000 care au fost necesare pentru podurile și pasajele aferente celor 102 Km ai inelului de centură la nivel de autostradă”.

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„Ultima grindă este montată pe deschiderea centrală a pasajului peste DN7 aferent lotului 1 A0 Nord. În total, pe acest pasaj au fost montate 232 de grinzi, iar pe tot lotul 581”, a transmis acesta într-un comunicat oficial publicat pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, oficialul a oferit și detalii despre numărul de grinzi montate pe sectoarele sudic și nordic ale Autostrăzii A0.

„➡️ Pe partea sudică, 50 Km lungime:

✅ Lot 1 – 649 grinzi montate

✅ Lot 2 – 811 grinzi montate

✅ Lot 3 – 1050 grinzi montate

Total grinzi montate pe sectorul sudic – 2509

Pe partea nordică, 52 Km lungime, n-am mai numărat, dar sunt cel puțin la fel de multe, aici având și cel mai lung pod, de 1,3 Km peste lacul Cernica.”

În ce stadiu se află lucrările pe Autostrada A0, Lotul Nord

Asociația Pro Infrastructură a publicat un videoclip în mediul online în care prezenta stadiul lucrărilor pe Autostrada A0 Nord, tronsonul Bâcu-Corbeanca.

Conform informațiilor prezentate de asociație, tronsonul cu o lungime de 17,5 kilometri este într-un stadiu avansat, însă oficialii nu par să se grăbească să inaugureze o parte din acesta înainte de finalizarea întregului lot.

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„Între DN1A și capătul dinspre Corbeanca (DN1) se poate deschide circulația la finalul lunii septembrie, însă oficialii CNAIR nu par că doresc inaugurarea parțială: nu pun nici presiune în acest sens și nici nu se ocupă de rezolvarea conexiunii (girație) în DN1A. Terasamentele sunt în urmă pe segmentul Pizzarotti dintre DN1A și A1. Totuși, este timp pentru finalizare la sfârșit de noiembrie 2026, decembrie cel mai târziu. Structurile (de pe tot lotul) executate de Retter sunt în mare parte avansate, însă mai este destul de lucru și antreprenorul trebuie să-și calculeze foarte bine pașii ca să inaugureze tot lotul în decembrie, cel mai târziu. Contractul a fost semnat în 20.09.2023, are ordin de începere din 16.10.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție. Având în vedere că autorizația de construire a venit în 23.01.2025, termenul de finalizare este noiembrie 2026.”

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Când ar putea fi inaugurată Autostrada de Centură a Capitalei

Într-o declarație din luna iunie 2026, Cristian Pistol spunea că este realist în ceea ce privește stadiul lucrărilor și că termenul de finalizare ar putea fi undeva în primăvara anului 2027.

Deși mulți șoferi se așteptau ca Autostrada A0 să fie dată în folosință în totalitate în toamna acestui an, așa cum anunțase inițial constructorul, lucrările par să fi fost amânate.

Lotul 1, cu o lungime de 17,5 kilometri, face legătura dintre DN1 București-Ploiești și A1 București-Pitești. Odată cu finalizarea acestui lot, Autostrada de Centură a Capitalei va putea fi dată în folosință în întregime.

Potrivit contractului, termenul de finalizare este în aprilie 2027, însă constructorii români au transmis că lucrările ar putea fi încheiate încă din toamna acestui an. Șeful CNAIR a privit însă această promisiune cu prudență.

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Cristian Pistol, directorul CNAIR, declarații despre stadiul lucrărilor

„Lotul 1 de pe A0 Nord are termen contractual abia în 2027. Nu vând iluzii, vă spun că poate să se prelungească termenul de execuție până la începutul anului 2027.”

Informația nu a fost primită cu entuziasm de mulți șoferi care așteaptă finalizarea întregului inel de autostradă. Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, este însă de altă părere.

„Nu sunt probleme tehnice majore, sunt lucrurile inerente de șantier, mai este destul de mult de muncă, însă dacă antreprenorul s-ar ține de treabă, și nu pare că nu s-ar ține de treabă, și nu avem ceva catastrofal care să se întâmple până la sfârșitul anului. Ar trebui să avem acest lot inaugurat în acest an”, a spus acesta într-o declarație citată de TVR.

Darea în folosință a Lotului 1 de pe A0 Nord ar reprezenta și finalizarea integrală a Autostrăzii de Centură a Capitalei.