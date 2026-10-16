Sabrina Bahsoon, cunoscută drept „Tube Girl”, a dispărut luni întregi de pe TikTok după ce a ajuns la spital cu o afecțiune rară. Iată ce i s-a întâmplat.

O influenceriță de 25 de ani a ajuns la spital încătușată și a fost diagnosticată cu psihoză. Ce legătură aveau ovarele ei | captura instagram/facebook

Sabrina Bahsoon, cunoscută în mediul online drept „Tube Girl”, a revenit pe rețelele sociale după o absență de mai multe luni și a dezvăluit motivul dramatic pentru care a dispărut din spațiul public.

O influenceriță de 25 de ani a ajuns la spital încătușată și a fost diagnosticată cu psihoză

Influencerița în vârstă de 25 de ani, care a cucerit TikTok-ul cu videoclipurile sale filmate în metroul londonez, a petrecut aproximativ patru luni în spital, după ce a dezvoltat simptome grave care au fost inițial interpretate drept o problemă psihiatrică.

Cu peste 800.000 de urmăritori, Sabrina devenise cunoscută pentru energia și încrederea cu care dansa și făcea playback în trenurile și stațiile din Londra. Clipurile sale au devenit virale în 2023 și au inspirat numeroși utilizatori să-i imite stilul. Dispariția ei neașteptată i-a făcut însă pe fani să se întrebe dacă renunțase la social media sau dacă se întâmplase ceva grav.

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Primele simptome au apărut brusc

Potrivit relatării făcute chiar de influenceriță într-un videoclip publicat pe TikTok, problemele au început pe 19 martie, după ce filmase un clip alături de grupul britanic FLO. Când a ajuns acasă, a început să plângă necontrolat, să țipe și să se comporte într-un mod complet neobișnuit pentru ea.

A doua zi, Sabrina și-a încheiat brusc relația cu iubitul său, o decizie care i-a surprins pe cei apropiați. Surorile ei și-au dat seama că ceva nu era în regulă și au venit să o ajute. Starea tinerei s-a agravat, iar familia a solicitat intervenția serviciilor medicale.

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Diagnosticul inițial nu explica ce i se întâmpla

Medicii au diagnosticat-o inițial cu psihoză și i-au administrat tratament antipsihotic. Potrivit mărturiei sale, starea nu s-a îmbunătățit, iar ea a ajuns să slăbească și să aibă dificultăți majore în a vorbi, a mânca și a dormi. A descris perioada respectivă ca pe una în care și-a pierdut controlul asupra propriului corp și asupra minții.

Tatăl său a insistat că trebuie investigate și alte posibile cauze. În urma unor teste suplimentare, medicii au identificat o afecțiune rară: encefalita cu anticorpi anti-receptor NMDA, o boală în care sistemul imunitar atacă receptorii din creier și poate provoca inclusiv manifestări psihiatrice severe.