Cristian Popescu Piedone și-a luat concediu! Președintele ANPC și soția lui se bucură de momente de relaxare în Dubai.

După o lungă perioadă în care președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat o serie de controale în mai multe unități comerciale pentru a verifica dacă sunt respectate drepturile consumatorilor și conformitatea cu reglementările în vigoare, acesta a intrat în concediu și a plecat alături de familia sa într-o destinație de vis.

Cristian Popescu Piedone, nu doar că a părăsit România, ci a ajuns în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite, și anume Dubai, unde a ales să petreacă timp de calitate alături de soție, fiică, ginere și nepoțele.

Fostul primar al Sectorului 5 a făcut și un anunț pe Facebook cu privire la momentele de relaxare, împărtășind cu internauții câteva momente extrem de speciale pe care le-a trăit alături de unii dintre cei mai importanți oameni din viața sa.

Piedone, vacanță de lux în Dubai alături de soție. Puțini știu cum arată cea care îi este parteneră de 35 de ani

Cristian Popescu Piedone și soția sa, Iulia, sunt căsătoriți de 35 de ani și au împreună doi copii, Vlad și Ana Maria. Deși viața președintelui ANPC nu este în lumina reflectoarelor, acesta nu se ferește să se afișeze alături de familie, ma ales că unicul său fiu i-a călcat pe urme în lumea politică.

Atunci când are ocazia, fostul primar al Sectorului 5, preferă să petreacă timp alături de copiii săi, dar și de nepoți. Cu toate acestea, el mărturisește că acest lucru se întâmplă foarte rar din cauza zilelor și nopților de lucru care par interminabile.

În postarea sa de pe Facebook în care a împărtășit cu internauții momente din vacanță, acesta a vorbit și despre cât de greu îi este să stea departe de cei mai importanți oameni din viața lui în cea mai mare parte din timp.

„Am muncit și nopți, am muncit și zile… Multe… Atât de multe încât am reușit să-mi văd scumpii nepoți mai mult în somn și-n poze, decât în poală și-n brațe! Până și cu iubita mea soție am vorbit mai mult la telefon decât în casă! Așa sunt eu, pun suflet când fac… orice fac! Familia, oamenii buni de peste tot și câțiva prieteni… mă înțeleg! Mereu! Și în pofida tuturor tunurilor și praștiilor care îmi tulbură uneori tinerețea din buletin… sunt fericit! Și sunt mândru că pot face bine chiar și pentru zmeii și pușcașii de serviciu! Dar… să n-o mai lungesc cu ale mele. Pe scurt, treaba-i așa:

Oameni buni, mi-am luat nepoțelele și scumpa soție… și am plecat la soare, după liniște și bucurie simplă de bunic! Știu că nu pot recupera și nici nu pot compensa vreodată zilele și nopțile de absență fizică de acasă! Nimeni nu-mi poate înapoia nopțile, zilele, serile și diminețile fără ai mei, de acasă! Nimeni! Niciodată! Tocmai de aceea… am fugit puțin să fiu copil răsfățat în copilăria răsfățatelor noastre nepoțele! Și… ne-am jucat cât am putut! Și… ne vom juca și ne vom pupa și ne vom îmbrățișa și ne vom gâdila cat vom putea! Si cât VOM mai putea… O zi bună, dragi bunici! O zi bună, părinți! O zi bună, oameni buni!” a scris acesta, stârnind o mulțime de reacții în secțiunea de comentarii.

Iată și imaginile alături de soție, nepoțele, fiică și ginere!

Internauții s-au amuzat de situație și au făcut aluzie la ultimele sale acțiuni de verificare a mai multor unități comerciale din țară. Iată unul dintre comentariile care a strâns la rândul său peste 200 de reacții:

„Vacanță frumoasă, dar nu trebuia să anunțați că nu „mai sunteți pe teren” că ăștia iar nu mai schimbă uleiul până nu vă întoarceți, multă sănătate.”