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Poliția Capitalei, anunț de ultimă oră. Ce restricții sunt aplicate în contextul protestului

Poliția Capitalei a anunțat că vor fi restricții de circulație în București în contextul protestului. La ce să fie atenți șoferii.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 11:30 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 11:37
Poliția Capitalei, anunț de ultimă oră. Ce restricții sunt aplicate în contextul protestului | facebook captura
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DGPMB-BRIGADA RUTIERĂ

În contextul protestului aflat în desfășurare în Piața Victoriei, pentru gestionarea optimă a fluxurilor de trafic și protejarea participanților la protest care se află pe partea carosabilă, Brigada Rutieră a dispus restricționarea traficului rutier pe următoarele artere:

* șoseaua Pavel Kiseleff, dinspre Str. Arh. Ion Mincu către Piața Victoriei;

* Str. Monetăriei, dinspre Bd. Ion Mihalache către șoseaua Pavel Kiseleff;

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* Bd. Aviatorilor, dinspre Statuia Aviatorilor către Piața Victoriei.

Pentru evitarea zonelor afectate de restricțiile de circulație, recomandăm conducătorilor auto să utilizeze rute alternative, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren și să manifeste prudență sporită în deplasare.

De asemenea, recomandăm șoferilor să evite, pe cât posibil, deplasarea către zona Piața Victoriei și să își planifice din timp traseul, având în vedere posibilitatea instituirii unor restricții suplimentare, în funcție de evoluția situației.

Conducătorii auto sunt rugați să nu oprească sau să staționeze în zonele în care aceste activități pot îngreuna intervenția echipajelor de poliție sau desfășurarea traficului rutier, este anunțul făcut de Poliția Română.

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