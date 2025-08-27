Poluare majoră în București și miros persistent de fum, după incendiul de la Dragonul Roșu. Ce zone au fost cel mai afectate

S-a simțit un miros puternic de plastic ars în mai multe zone din București, din cauza incendiului izbucnit, marți seară, la un spaţiu de depozitare din complexul Dragonul Roşu din Bucureşti.

Bucureștiul a fost poluat masiv și s-a simțit un miros puternic de plastic în mai multe zone din București, cele mai afectate fiind cartierele Berceni, Colentina și Titan, potrivit comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, citat de hotnews.ro.

Datele Airly indicau că o parte dintre senzori au măsurat cel mai ridicat nivel de poluare, unul periculos pentru sănătate.

Nivelul de poluare a început să crească de marți seară, după ora 23:00, mai întâi în zona Obor-Voluntari, aproape de locul incendiului și apoi, din cauza direcției vântului, poluarea a coborât în zona Colentina – Mihai Bravu și a înregistrat un „vârf” miercuri dimineață în zona Berceni, cu un maxim de peste 200 de micrograme/mc, particule PM10, a mai explicat, pentru sursa citată, comisarul șef al Gărzii de Mediu, Andrei Corlan.

Acest nivel a fost de patru ori peste concentrația maximă admisă (concentrația măsurată la media de 24 de ore).

Datele Gărzii de Mediu pentru ora 10:00 indicau faptul că se mențineau ridicate concentrațiile în zonele Berceni, Titan, Mihai Bravu și pod Văcărești.

„Bătaia vântului a mutat punctul nevralgic din zona incendiului în zona sudului Capitalei, unde avem cel mai ridicat nivel de poluare, dar ultimele date arată o scădere a concentrațiilor”, a mai spus comisarul șef al Gărzii de Mediu, potrivit hotnews.ro.

Potrivit informaților preliminare neoficiale, incendiul ar fi avut loc la un depozit de jucării. Având în vedere aerul atât de poluat, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu a fost întrebat dacă este posibil ca în incinta acestuia să fi fost stocate și altfel de materiale, cum ar fi diverse substanțe sau preparate chimice periculoase.

„Vorbim de 3.800 metri pătrați, un depozit plin. Se simte un miros puternic de plastic ars. Poate să fie să fie un disconfort, dar pentru a face afirmații fundamentate, așteptăm concluziilor celor de la ISU. Aştept concluzia colegilor mei de la Comisariatul Judeţean Ilfov (...) Din oră noră facem update-uri și vom informa pas cu pas populația dacă există riscuri pentru sănătatea lor. Probabil că în decursul acestei zile, undeva până la jumătatea zilei, ar trebui ca, dacă incendiul este lichidat, să se limpezească și să devină din nou aerul respirabil”, a declarat acesta, adăugând că se vor face verificări pentru a se stabili dacă la spațiul din Dragonul Roșu care a ars nu erau depozitate și alte lucruri care necesitau autorizație de mediu.

La ora 11:30 încă erau măsurate valori ridicate ale poluării, cu concentrații ridicate în zona Berceni, cu valori de 150 µg/m³ (particule PM10), potrivit sursei citate mai sus.

