Povestea de viață a româncei care a câștigat a treia oară alegerile în Texas. Mihaela Pleșa, fiica femeii care a fugit de comunism

Mihaela Pleșa, românca aleasă pentru al treilea mandat în Texas, are o poveste de viațî impresionantă. Mama sa a fugit din România în perioada comunismului pentru o viață mai bună.

Mihaela Pleșa a câștigat un nou mandat în Camera Reprezentanților din Texas și a ajuns la a treia victorie electorală consecutivă. Născută în Statele Unite într-o familie de români, politiciana nu a uitat sacrificiile mamei sale, care a fugit în perioada comunismului din România pentru a-i oferi familiei un viitor mai bun.

Mesajul transmis de Mihaela Pleșa după victoria din Texas

La scurt timp după ce a aflat că a câștigat un nou mandat, Mihaela Pleșa a transmis un mesaj de mulțumire. Românca a punctat că victoria nu îi aparține doar ei, ci întregii echipe care a susținut-o în campanie.

Politiciana a amintit și câteva dintre obiectivele pentru care a luptat. Printre acestea se numără susținerea școlilor publice, protejarea libertăților și crearea unor condiții mai bune pentru familiile din comunitatea pe care o reprezintă.

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„Am reușit, HD 70! 💙 În această seară, inima mea este plină de recunoștință. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, permițându-mi să continui să servesc comunitatea care m-a crescut. Tuturor voluntarilor, susținătorilor și vecinilor care ne-au ajutat să ajungem aici: această victorie vă aparține.

Împreună, am luptat pentru școlile noastre publice, pentru libertățile noastre și pentru un viitor pe care familiile să și-l poată permite. Sunt gata să duc vocile voastre înapoi la Austin și să continui să lupt pentru oameni!

Fie că v-am câștigat votul, fie că încă trebuie să vă câștig încrederea, sunt reprezentanta voastră, iar ușa mea este deschisă. Iubesc această comunitate. A vă servi este onoarea vieții mele. Vă mulțumesc, #HD70. Să ne întoarcem la treabă”, a scris Mihaela Pleșa pe X.

Mesajul emoționant transmis de Mihaela Pleșa pentru mama sa

Mihaela Pleșa a menționat că nu a uitat niciodată sacrificiile făcute de mama sa pentru a-i oferi un viitor mai bun. După ce a câștigat un nou mandat în Camera Reprezentanților din Texas, politiciana americană de origine română a transmis un mesaj emoționant dedicat celei care a adus-o pe lume.

Românca a povestit că mama ei a fugit din România comunistă în căutarea libertății și a unei vieți mai bune. A ajuns în Statele Unite cu speranța că familia sa va avea mai multe oportunități. Nu și-ar fi imaginat atunci că fiica ei va ajunge, într-o zi, să ocupe un mandat în Camera Reprezentanților din Texas.

„Ziua de astăzi este deosebită, deoarece am ocazia să o împărtășesc cu femeia care a făcut toate acestea posibile, mama mea. Mama mea a fugit din România comunistă în căutarea libertății, a oportunităților și a unei vieți mai bune pentru familia noastră. A venit în America crezând în promisiunea «Visului American», fără să știe că, într-o zi, fiica ei va avea onoarea de a ocupa un mandat în Camera Reprezentanților din Texas. Fiind prima româncă aleasă vreodată în Camera Reprezentanților din Texas, îi port curajul, sacrificiile și visurile cu mine în fiecare zi. Libertățile pentru care mama mea a riscat atât de mult sunt chiar acele libertăți pentru care sunt mândră să lupt astăzi. Libertatea de a ne exprima opiniile, dreptul la vot și șansa de a construi un viitor mai bun pentru noi și pentru familiile noastre”, a transmis Mihaela Pleșa.

La finalul mesajului, Mihaela Pleșa i-a transmis mamei sale cele mai sincere mulțumiri.

„Mamă, tot ceea ce fac are rădăcini în viața pe care ai muncit atât de mult să mi-o oferi. Sper că te-am făcut mândră. ❤️”, a încheiat Mihaela Pleșa.

Cine este Mihaela Pleșa și ce declarații a făcut despre tensiunile politice din SUA

Mihaela Pleșa s-a născut în 1983, în Dallas, Texas, într-o familie de imigranți români. Este membră a Partidului Democrat și reprezintă Districtul 70 în Camera Reprezentanților din Texas.

De-a lungul timpului, politiciana a vorbit în mai multe rânduri despre provocările din politica americană și despre tensiunile dintre democrați și republicani.

În august 2025, Mihaela Pleșa a acordat un interviu pentru Antena 3 CNN, în care a discutat despre situația politică din Statele Unite.

„Eu niciodată în viața mea nu am crezut că FBI o să vină după mine. Asta e ca pe vremea lui Ceaușescu, cum zicea mamaia mea, nu avem voie să spunem nimic contra guvernului”, declara Mihaela Pleșa în interviul acordat sursei anterior menționate.

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