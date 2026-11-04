Un hoț a returnat ceasul de lux de 290.000 de dolari pe care îl furase dintr-un magazin din Tokyo. Ce mesaj a lăsat în colet

Un hoț a returnat de lux de 290.000 de dolari pe care îl furase dintr-un magazin, alături de un bilet neașteptat.

Hoțul a returnat ceasul la scurt timp după ce l-a furat | Shutterstock

Ceasurile de lux sunt cunoscute la nivel mondial, cu prețuri ce pot trece de 1 milion de dolari, în funcție de brand și de materialele folosite.

Recent, un ceas de lux marca Audemars Piguet, în valoare de 290.000 de dolari, a fost furat dintr-un magazin din Tokyo, potrivit Daily Mail.

Dar, într-o întorsătură de situația, ceasul ar fi fost returnat chiar de către hoț, alături de un bilet surprinzător.

În ciuda faptului că a returnat ceasul, poliția caută în continuare hoțul.

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Un hoț a returnat ceasul de lux de 290.000 de dolari pe care îl furase dintr-un magazin din Tokyo

Un ceas elvețian de lux în valoare de aproximativ 290.000 de dolari, care a fost furat dintr-un magazin din Tokyo săptămâna trecută, a fost returnat împreună cu un bilet în care hoțul și-a cerut scuze pentru fapta sa, scrie Japan Times.

Furtul a avut loc atunci când un bărbat care se dădea drept client a probat ceasul Audemars Piguet. Apoi a fugit din magazinul din capitala Japoniei în timp ce îl avea încă la mână.

Însă cazul a luat o întorsătură neașteptată când magazinul a primit un pachet ce conținea ceasul și un bilet scris de mână, prin care hoțul își cerea scuze.

Se pare că numărul de serie al ceasului l-a identificat ca fiind obiectul furat. Pe pachet erau scrise, de asemenea, un nume și o adresă, dar poliția crede că informațiile sunt false.

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Poliția din Tokyo e încă în căutarea bărbatului care a furat ceasul. Potrivit publicațiilor locale, furtul a avut loc în jurul orei 19:45, pe 29 octombrie, la un magazin de ceasuri de la etajul 3 al Nakano Broadway, un complex comercial din districtul Nakano din Tokyo, scrie Hindustan Times.

Potrivit anchetatorilor, un bărbat a intrat în magazin și a întrebat un angajat dacă poate proba un ceas expus acolo. După ce l-a probat, i l-a înapoiat angajatului. Apoi a cerut să probeze un alt ceas, un Audemars Piguet fabricat în Elveția, în valoare de aproximativ 290.000 de dolari, scrie CBS News.

Bărbatul și-a pus ceasul scump pe încheietura mâinii stângi și s-a îndreptat spre o oglindă din spatele magazinului. Apoi a părut că se preface că se așază pe un scaun din apropiere, înainte de a ieși brusc din magazin.

Suspectul era îmbrăcat cu o jachetă și pantaloni de culoare închisă și purta o pălărie. Hoțul a petrecut aproximativ 8 minute în interiorul magazinului. Se pare că a fugit spre partea de est a complexului comercial, la un moment dat mergând în sens opus fluxului de persoane de pe o scară rulantă.

În magazin se aflau 2 angajați când a avut loc furtul. Unul era prezent în zona de vânzare, în timp ce celălalt se afla în camera din spate. Niciunul nu a fost rănit în timpul incidentului.

Poliția caută în continuare hoțul

Departamentul Poliției Metropolitane din Tokyo își continuă ancheta și caută bărbatul care a fugit cu ceasul. Anchetatorii încearcă, de asemenea, să identifice persoana care a trimis ceasul furat înapoi la magazin. Nu se știe încă dacă e vorba de aceeași persoană sau dacă ceasul a fost returnat de un apropiat al hoțului.

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Nu e primul furt similar din ultima perioadă. În luna august, 4 ceasuri de lux în valoare de 200 de milioane de yeni (adică 1.3 milioane de dolari) au fost furate dintr-un alt magazin din același complex comercial.

2 cetățeni din Chile au fost arestați sub suspiciunea de furt în legătură cu incidentul și au fost ulterior trimiși în judecată, potrivit Japan Times.

După acel jaf, poliția a organizat o sesiune de prevenire a infracționalității pentru proprietarii de magazine de ceasuri, în care au fost sfătuiți să expună doar modele false ieftine.

De asemenea, aceștia au fost instruiți cum să folosească o căptușeală specială pe vitrine, pentru ca acestea să fie mai dificil de spart. Chiar și cu aceste sfaturi, ceasul de lux a fost furat câteva luni mai târziu, deși a fost returnat ulterior.