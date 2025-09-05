Președintele Nicușor Dan, la 100 de zile de mandat: „Nimeni nu a vorbit de o nouă creştere de TVA”

Antena Căutare
Interviu-eveniment la Observator Antena 1. La 100 de zile de la preluarea mandatului, Preşedintele României, a răspuns, în direct, în fața românilor, la cele mai importante întrebări ale momentului.

Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 11:18
Nicuşor Dan i-a acordat aseară Alessandrei Stoicescu un interviu în exclusivitate în faţa Palatului Cotroceni. Şeful statului a făcut bilanțul primelor trei luni din mandat. Printre subiectele fierbinţi discutate s-au aflat creşterea TVA-ului, pensiile magistraţilor şi scandalul din Coaliţie.

"Cred că au fost trei lucruri importante. Unu, am avut o provocare cu formarea unui Guvern care să fie stabil, asta s-a întâmplat. După care am avut o provocare cu deficitul și, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control. (...) Tot timpul eu sunt o persoană exigentă. Șapte-opt ar fi nota pe care mi-aş da-o.", a declarat Nicuşor Dan.

Chiar dacă, în campania pentru fotoliul de la Cotroceni, a promis că nu o să crească TVA-ul, în definitiv, decizia nu a mai fost în mâna preşedintelui.

"Cred că au fost patru sau cinci săptămâni în care toți am făcut calcule. Au fost inclusiv aici, la Cotroceni, niște grupuri de lucru care aveau niște flip chartere și scriau acolo. Da, eu cred că era posibil să evităm asta. Guvernul a făcut alte calcule, a decis astfel, altfel... așa a rămas. Nu, nimeni nu a vorbit de asta (n.r. despre o eventuală nouă creştere de TVA)." -Nicuşor Dan.

Pensiile speciale ale magistraţilor, un subiect contestat, dar aşteptat de români, a fost discutat de Guvern cu Nicuşor Dan.

Citește și: Primele imagini cu Ursula von der Leyen în România. Incidentul care a avut loc fix înainte de aterizarea aeronavei sale

"Am spus-o și eu, niciodată nu mi-am schimbat punctul de vedere, am spus că nu e admisibil ca, în orice domeniu, pensia să fie egală cu salariu, pentru că, în felul ăsta, îl încurajez pe omul care poate să muncească şi poate să aducă valoare societății să se ducă la pensie. Ceea ce, din păcate, mulți magistrați au făcut-o în momentul în care erau la vârful experienței lor profesionale. Faptul că pensiile în raport cu salariul trebuie să fie reduse, faptul că vârsta de pensionare e mult prea mică - 48 de ani, din același motiv. La 48-50 de ani, oamenii sunt în plină putere. [...] Această trecere de la 48 la 65 de ani nu trebuie să fie făcută brusc", a declarat Nicuşor Dan.

Magistraţii nu sunt singurii care trebuie să se teamă pentru pensiile speciale: în pachetul trei probabil că o să vorbim și de cele la celelalte categorii de pensii speciale. Se încearcă un echilibru astfel încât corecția pe care România în mod clar trebuie să o facă să fie făcută cât mai echilibrat", susține președintele României.

În contextul în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a făcut sesizare la Curtea Constituţională, în ceea ce priveşte această reformă, pe motiv că se încalcă independenţa justiţiei, Nicușor Dan a declarat - "Curtea Constituțională se va pronunța, bineînțeles. Eu nu pot să anticipez ce vor spune. Ce pot eu să spun, și am avut discuțiile astea, este că, în momentul în care Guvernul a venit cu propunerea de pensii speciale, oameni din Guvern, din echipa juridică a Guvernului s-au uitat la toate deciziile anterioare ale Curții Constituționale, astfel încât să evite o situație în care Curtea Constituțională va declara neconstituțional proiectul de lege."

Citește și: Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele

Preşedintele a vorbit şi despre relaţiile tensionate din Coaliţie.

"Această coaliție funcționează. Bineînțeles că oamenii au opinii diferite, au viziuni politice, sociale, economice diferite, dar discuțiile din cadrul coaliției sunt bune. Dincolo de toate asperitățile. O relație corectă. E foarte, foarte probabil ca acest al doilea pachet de măsuri să treacă. Deci ea funcționează, asta e ce contează. Mai departe, din nou, repet, ce spun oamenii în relația dintre ei, mai puțin important", a declarat Nicuşor Dan.

O altă măsură pentru reducerea deficitului bugetar care dă mari bătăi de cap - reducerea personalului din administraţia locală a fost pe lista subiectelor abordate în discuția cu Alessandra Stoicescu.

"O egalitate perfectă nu există în administrație şi, mai ales când ești nevoit să iei măsurile astea în mare viteză, te uiți unde sunt banii pe care poți să-i reduci mai mult. Și s-a început cu asta, a fost o întrebare pe care multă lume a pus-o: «De ce începeți cu noi?». Pentru că asta era cel mai ușor și mai ușor de pus în practică. (...) Luni, când ne-am văzut, s-a agreat că o să facem o reducere pentru moment pe aparatul local de 10% față de numărul de posturi care există azi, adică față de oamenii care sunt realmente angajați, nu față de organigrame. Noi aveam la Primăria Capitalei 1000 de oameni în aparatul central și încă vreo 6000 de oameni în toate celelalte instituții: poliție locală, teatre, Grădina Zoologică, Administrația Străzilor, Parcului, toate astea, cu totul, erau 7000 de oameni. Fără discuție că e loc de reducere, fără niciun fel de discuție.", a explicat Nicuşor Dan.

Întrebat care sunt planurile sale în legătură cu schimbarea conducerii SRI şi SIE, președintele a declarat că discuțiile sunt în desfășurare și nu își dorește numirea unor politicieni.

„Nişte oameni care au experienţă de viaţă, capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese, multe legitime. Nu politicieni, mai degraba oameni din societate, lucru la care partidele sunt dispuse. (…) E o discuţie sensibilă, preşedintele propune şi Parlamentul trebuie să aprobe sau nu. Am spus asta de multe ori, că nu suntem în situaţia... România are nevoie de stabilitate, nu putem face un joc din ăsta, eu să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, el să mă acuze pe mine. Asta nu se va întâmpla. Discuţiile astea se desfăşoară restrâns. Când o să avem consens o să anunţăm. Au fost discuţii în coaliţie, e doar o discuţie, care este foarte colegială, fără niciun fel de tensiuni.” - Nicușor Dan

Nicușor Dan a anunțat și că o vizită în Statele Unite este în pregătire.

Invitaţia există. Eu îmi doresc să avem toate lucrurile pregătite, să avem o informaţie foarte clară despre interesele noastre economice, să avem o discuţie cu mari companii americane, să avem o aşteptare din partea companiilor noastre despre posibilităţi comerciale. Şi în momentul în care o să avem asta, discuţia o să fie consistenta. (...) Mi-aş dori ca Statele Unite să fie implicate inclusiv pe partea de sancţiuni, pentru că sancţiunile pe care le pot dispune Statele Unite către Rusia pot să fie foarte consistente şi foarte constrângătoare pentru Rusia. Cam ăsta e momentul la care noi ne aflăm acum. - a declarat președintele României.

Preşedintele României a răspuns și întrebărilor primite pe observatornews.ro, de la cititori. Nicușor Dan a explicat de ce nu se mută din casa în care locuia dinainte să devină președinte, dar și ce i-a spus Donald Trump la Summit-ul NATO - „Doar «Bună ziua. Ce mai faci?». Am discutat mai mult când am vorbit la telefon, chiar a doua zi după investire, m-a sunat să mă felicite și atunci am discutat 10 minute.”

Toate declarațiile făcute de președinte pentru Observator Antena 1 sunt disponibile și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

