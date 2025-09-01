Primele imagini cu Ursula von der Leyen în România. Incidentul care a avut loc fix înainte de aterizarea aeronavei sale

Luni, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns în România, în cadrul tureului diplomatic în state din Uniunea Europeană aliate Ucrainei. Vizita sa nu a fost lipsită de incidente, însă, și a fost nevoită să aterizeze în Bulgaria.

Preşedintele Comisiei Europene a ajuns, luni, 1 septembrie în România. Conform programuluui anunţat de Administraţia Prezidenţială, la ora 15.00 este programată sosirea la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, iar la ora 15.45 urma să aibă Fregatei „Regele Ferdinand”, aflată în Portul Militar Constanţa, transmite news.ro. Ulterior, Președinta Comisiei Europene și Președintele României vor organiza o conferință de presă. Întregul program a fost decalat după ce pilotul a fost nevoit să aterizeze în Bulgaria.

Primele imagini cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Președintele Nicușor Dan

Venirea von der Leyen în România are loc în vederea „consolidarii cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se arată în anunţul oficial.

Președintele Nicușor Dan a publicat pe pagina sa de Facebook și primele imagini din elicopter.

„Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic.

Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.

Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră.

Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul #Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”, a scris Președintele României în descrierea postării.

Avionul Ursulei nu a putut ateriza în România. Sunt presupuse bruieri ruse ale semnalului GPS

Avionul cu care preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen efectuează un turneu diplomatic în state din Uniunea Europeană (UE) aliate Ucrainei a fost nevoit să aterizeze în Bulgaria, din cauza unei presupuse bruieri a semnalului GPS, relatează The Financial Time (FT), o informaţie confirmată AFP de către CE, care arată cu degetul Moscova, transmită de news.ro.

Potrivit FT, serviciile de navigaţie GPS de pe Aeroportul din Plovdiv au fost dezactivate, duminică, în urma unor presupuse interferenţe ruse, declară trei oficiali informaţi despre incident.

”Tot GPS-ul în zona aeroportuară a fost afectat”, a declarat FT unul dintre ei.

”După ce a survolat aeroportul dimp de o oră, pilotul a decis să aterizeze în mod manual, cu ajutorul unor hărţi analogice”, precizează el.

”Putem într-adevăr să confirmăm că a avut loc un bruiaj GPS”, a declarat luni AFP o purtătoare de cuvânt a Comsiiei Europene, Arianna Podesta.

”Suntem, bineînţeles, conştienţi şi obişnuiţi într-un fel cu ameninţările şi intimidările care fac parte integrantă din comportamentul ostril al Rusei”, a adăugat ea.

Autoritatea bulgară a serviciilor de circulaţie aeriană a confirmat incidentul într-un comunicat transmis FT.

”Începând din februarie 2022, constatăm o creştere notabilă a bruiajului GPS, iar mai recent a cazurilor de uzurpare a identităţii”, precizează autoritatea în comunicat.

”Aceste interferenţe perturbă receptarea precisă a semnalelor GPS, ceea ce antrenează diverse probleme operaţionale ale avioanelor şi sistemelor la sol”, potrivit autorităţii.

Aceste metode sunt desfăşurate de obicei de către servicii militare şi de informaţii în apărarea unor instalaţii sensibile.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat luni, ziarului spaniol El Pais, că Moscova este suspectată de faptul că se află la originea incidentului.

”Suntem conştienţi că ameninţările şi intimidarea sunt o componentă curentă a acţiunilor ostile ale Rusiei”, a declarat el.

Ursula von der Leyen venea din Polonia să se întâlnească cu premierul bulgar Risen Jeleazkov şi la o vizită a unei fabrici de muniţie.

Bulgaria este unul dintre principalii furnizori de echipament militar ai Ucrainei.

În pofida problemelor de pe aeroport, preşedinta Comisiei Europene, un fost ministru german al Apărării, şi-a desfăşurat cu bine misiunea şi apoi a plecat de la Plovdiv cu acelaşi avion.

Ursula von der Leyen îşi continuă luni turneul în Lituania, unde este aşteptată la frontiera cu Belarusul.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a catalogat dezvăluirile FT drept ”eronate”.