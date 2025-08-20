Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele

Antena Căutare
Președintele României, Nicușor Dan și partenera lui, Mirabela Grădinaru, au fost surprinși în timp ce se distrau pe ringul de dans la o nuntă care a avut loc în weekend, lângă București.

Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 14:06
În weekendul prelungit de Sfânta Maria, președintele Nicușor Dan și familia sa și-au început ziua la Mănăstirea Brâncoveanu, din Sâmbăta de Sus, județul Brașov. Apoi, au mers la mănăstirea Arsenie Boca din Valea Sâmbetei, unde șeful statului și-a purtat fiul cel mic în spate până la schitul în care a trăit părintele Arsenie Boca.

Minivacanța nu s-a încheiat aici, iar președintele Nicușor Dan și-a făcut apariția și la o nuntă care a avut loc în apropiere de București, la Tâncăbești, județul Ilfov.

Potrivit imaginilor postate de Cancan, președintele României a fost surprins în timp ce dansa zâmbitor, ținându-și fiul de mână. Conform relatărilor, Nicușor Dan a purtat un costum bleumarin, în timp ce partenera sa, Mirabela Grădinaru, a ales o rochie albastră elegantă.

Cuplul prezidențial a părut să se distreze de minune pe ringul de dans, alături de Antim, fiul lor în vârstă de trei ani. La un moment dat, cei trei au improvizat o horă în familie, însă nu pe o melodie populară, ci pe un hit latino ai anilor 2000, mai transmite sursa citată mai sus.

Președintele Nicușor Dan a fost criticat după ce, pe 15 august, a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei pentru a participa la hramul Mănăstirii Sâmbăta de Sus. Ulterior, șeful statului a explicat:

„E o sărbătoare religioasă, foarte mare, toată lumea vine la biserică. Aici, la mănăstire, veneam cu părinții, copilărind aici. Am ales să vin aici. A fost emoționant, în ultimii ani nu am mai ajuns, erau multe persoane pe care le-am zărit la fel ca atunci. Nu am vrut să fac anunț ca să vină presa după mine; dimpotrivă, am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și, inclusiv, am stat la slujbă pentru a participa personal, intim”, a declarat Președintele României, citat de adevarul.ro.

Deși nu a fost prezent la festivitățile de la malul mării, primul om în stat a transmis un mesaj de Ziua Marinei și a dat asigurări că „înțelege foarte bine importanța Armatei Române”.

„E un preşedinte care înţelege foarte bine importanţa Armatei Române. Am avut multe discuţii, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul preşedinte. Este implicat direct în partea de planificare şi în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc”, a spus ministrul Apărării, Liviu-Ionuț Moșteanu, înaintea festivităţilor organizate cu ocazia Zilei Marinei.

