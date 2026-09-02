Radu Ciucă a vorbit fără menajamente despre relația pe care o are, de fapt, cu Andreea Popescu. După ce au apărut mai multe zvonuri în presă, omul de televizune a decis să spună adevărul.

Radu Ciucă, primele declarații despre Andreea Popescu după ce au fost văzuți împreună. Ce relație există între cei doi | antena 1

Radu Ciucă, omul de televiziune și o piesă cheie în emisiunea Furnicuțele, a oferit declarații despre ceea ce se întâmplă între el și Andreea Popescu.

Radu Ciucă, primele declarații despre Andreea Popescu după ce au fost văzuți împreună

Radu Ciucă, despre ieșirea la cafea cu Andreea Popescu: „Nu e nimic senzațional”

Radu Ciucă a vorbit deschis despre viața sa personală și despre întâlnirea la cafea cu Andreea Popescu, după ce apariția celor doi împreună a stârnit curiozitatea celor din jur. Actorul a ținut însă să precizeze că momentul nu ascunde o poveste romantică și că, în prezent, nu se află într-o relație.

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Întrebat dacă este singur sau preferă compania cuiva atunci când iese în oraș, Radu Ciucă a răspuns simplu: „Câteodată singur, câteodată însoțit”. El a explicat că, de cele mai multe ori, obișnuiește să își bea cafeaua singur, deși nu este neapărat alegerea care îi face cea mai mare plăcere.

În ceea ce privește întâlnirea cu Andreea Popescu, Radu a dorit să lămurească lucrurile și să înlăture orice speculație privind o posibilă relație între cei doi. „Nu am o relație, dacă asta este întrebarea. Nu, nu e nimic senzațional. A fost pur și simplu o ieșire la cafea”, a declarat acesta.

Pe Radu Ciucă îl vom revedea la FURNICUȚELE, din 7 septembrie, de luni până duminică, de la 17:00 la 19:00

Cei doi se cunoșteau deja înainte de această întâlnire, însă relația lor nu era una de apropiere sau de prietenie. Potrivit lui Radu Ciucă, întâlnirea a fost mai degrabă rezultatul unei întâmplări și nu trebuie privită ca începutul unei povești de dragoste.

„Ne știam de dinainte, dar nu aveam o relație de amiciție, a fost o întâmplare, ne-am întâlnit la cafea”, a explicat el. În trecut, între cei doi au mai existat discuții, însă acestea au avut, în principal, un caracter profesional.

Ce spune Radu Ciucă despre viața personală

Chiar dacă nu există o relație sentimentală între ei, Radu Ciucă are cuvinte frumoase la adresa Andreei Popescu. El a descris-o drept „o fată cu energie foarte mișto, foarte sufletistă”, subliniind că aceasta este impresia pe care și-a format-o în perioada în care au ajuns să interacționeze.

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În prezent, Radu spune că este singur și nu simte nevoia să forțeze lucrurile în plan sentimental. Pentru el, o eventuală relație va apărea atunci când va fi momentul potrivit. „Când o să fie, o să fie, dar anunț”, a spus acesta.

Până atunci, actorul pare să fie împăcat cu statutul său și preferă să lase viața să își urmeze cursul, fără să transforme fiecare ieșire sau întâlnire într-un posibil început de relație.