Fostul participant la Survivor și-a spus și el punctul de vedere în urma scandalului cu polițiștii care i-au aruncat unei bătrânici toate legumele și fructele pe care le vindea pe marginea drumului.

Reacția lui Marian Godină în urma scandalului cu bătrânica ce vindea legume pe marginea drumului | antena 1

Reacția lui Marian Godină în cazul bătrânicii care vindea legume pe trotuarul din Dorobanți.

Reacția lui Marian Godină în urma scandalului cu bătrânica ce vindea legume pe marginea drumului

Cazul bătrânicii care vindea legume pe trotuarul din Dorobanți a stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce imaginile cu aceasta au ajuns să fie intens distribuite. Situația a generat empatie din partea oamenilor, însă, potrivit informațiilor prezentate de Poliția Locală, povestea este mai complexă decât pare la prima vedere, arată și cei de la Observatornews.ro.

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Femeia își desfășura activitatea de mai mulți ani pe trotuar și ar fi fost avertizată în repetate rânduri de polițiștii locali. Până la aplicarea sancțiunilor, autoritățile susțin că nu i-ar fi fost confiscată marfa și că au încercat în mai multe rânduri să găsească o soluție prin care aceasta să poată continua să vândă, dar în condiții legale.

Cazul a ajuns și în atenția lui Marian Godină, cunoscut pentru reacțiile sale tranșante atunci când vine vorba despre situații care generează controverse în spațiul public. Reacția polițistului vine într-un moment în care opinia publică este împărțită între cei care consideră că bătrâna ar trebui lăsată să-și vândă produsele și cei care susțin că regulile trebuie respectate indiferent de situație.

Ce au discutat polițiștii cu bătrânica

Potrivit explicațiilor autorităților, femeii i s-ar fi oferit inclusiv sprijin pentru a-și muta activitatea într-o piață. Polițiștii locali ar fi luat legătura cu reprezentanții administrației piețelor și chiar i-ar fi cerut să aleagă locul unde ar prefera să vândă. O tarabă ar costa aproximativ 25 de lei pe zi, iar în piețe ar exista în continuare spații disponibile.

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Cu toate acestea, soluția nu ar fi fost acceptată în mod concret. Deși bătrânica le-ar fi spus polițiștilor că va merge să vândă în piață, aceasta revenea în zilele următoare pe trotuar.

Situația este complicată și de faptul că autoritățile spun că primesc în mod constant sesizări de la locuitorii din zonă. În aceste condiții, Poliția Locală susține că este obligată să intervină atunci când activitatea comercială neautorizată continuă.