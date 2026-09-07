„România, pierdută în droguri” – nouă campanie Observator. Cât de devreme începe coșmarul dependenței?

„România, pierdută în droguri” – noua campanie Observator. Cât de devreme începe coșmarul dependenței și ce șanse mai există să evadezi din el, în România?

La 9 ani, prima doză. A doua generație de consumatori. La colț de stradă, drogurile se găsesc „imediat”. Iar când dependența pune stăpânire pe viață, cei care au nevoie de ajutor rămân, de multe ori, captivi într-un sistem nepregătit să îi salveze. Observator lansează luni, 7 septembrie, „România, pierdută în droguri”, o nouă campanie de reportaje și anchete despre consumul de droguri din România și efectele asupra copiilor, familiilor și societății.

„România, pierdută în droguri” – noua campanie Observator

România nu mai este de mult doar o țară de tranzit pentru droguri. Consumul începe tot mai devreme, iar accesul la substanțe este, potrivit mărturiilor adunate de Observator, alarmant de facil. În primul episod, imaginile filmate în spitale, în comunități și în locurile în care ar trebui să existe prevenție și tratament șochează.

Bianca Iacob, jurnalist Observator și realizatoarea campaniei:

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„Am plecat în această campanie de la o problemă şi de la promisiuni.

Consumul de droguri şi promisiunea statului că va ajuta dependenţii de droguri. De ce? Pentru că, de-a lungul timpului, o întrebare mi-a jucat obsesiv în minte: cât de aproape sunt drogurile de noi, de fapt? Răspunsul este dur. Peste tot. România nu mai e de ani buni doar o ţară de tranzit în problema traficului de droguri, e o ţară consumatoare. Consum de la 9 ani, familii care nu ştiu unde să ceară ajutor, oameni care încearcă să se recupereze într-un sistem care nu are capacitatea să îi sprijine. Nu vrem să arătăm doar cât de gravă este problema. Vrem să aflăm unde se rupe lanţul, cine răspunde pentru asta, şi cel mai important, ce soluţii reale există. Pentru că o Românie care îi abandonează pe cei în nevoie nu poate fi soluţia.”

„Am început consumul la 9 ani.” Este una dintre mărturiile care deschid primul episod al campaniei. Copii care spun că au mers la școală drogați, adolescenți care își procură cu ușurință substanțele și tineri ajunși pe stradă după ani de consum descriu o Românie de coșmar. Drogurile ajung la tineri atât pe stradă, cât și prin rețele online. Sunt vândute în marile orașe, dar și în comunități mici, inclusiv în apropierea școlilor. Mărturiile culese de Observator descriu o piață în care comenzile se fac online, iar substanțele pot ajunge la cumpărător prin curier sau prin intermediul dealerilor. Mai mult, pentru unii copii, contactul cu drogurile a început chiar acasă, pentru că România este acum, recunosc și specialiștii, la a doua generație de consumatori.

În camera de gardă a unui spital de psihiatrie, reporterii Observator au întâlnit pacienți aflați în criză și familii care încearcă să își salveze copiii. Dependența înseamnă, pentru mulți, sevraj, automutilare și lupta pentru o viață normală. Iar externarea nu este garanția, nici măcar începutul recuperării.

Un singur centru din țară poate îngriji copii cu adicții, în timp ce alte centre de prevenție și consiliere au fost închise sau au ajuns în paragină. De mai bine de două decenii, România a elaborat strategii și planuri pentru combaterea consumului de droguri. Între timp, fenomenul s-a dezvoltat nestingherit.

Când un copil descoperă drogurile în propria casă, iar ajutorul vine prea târziu, problema nu mai poate fi ignorată. Cine îi protejează pe cei vulnerabili? Unde pot fi tratați dependenții? Și ce se întâmplă după externare?

„România, pierdută în droguri” se vede în direct la Observator 19, Antena 1 și pe antenaplay.ro. Toate episoadele vor putea fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația ObservatorNews din Google Play sau din App Store.

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