Antena Căutare
Home News Actualitate „România, pierdută în droguri” – nouă campanie Observator. Cât de devreme începe coșmarul dependenței?

„România, pierdută în droguri” – nouă campanie Observator. Cât de devreme începe coșmarul dependenței?

„România, pierdută în droguri” – noua campanie Observator. Cât de devreme începe coșmarul dependenței și ce șanse mai există să evadezi din el, în România?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 15:37 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 15:41
Galerie
„România, pierdută în droguri” – noua campanie Observator. Cât de devreme începe coșmarul dependenței? | Observator
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

La 9 ani, prima doză. A doua generație de consumatori. La colț de stradă, drogurile se găsesc „imediat”. Iar când dependența pune stăpânire pe viață, cei care au nevoie de ajutor rămân, de multe ori, captivi într-un sistem nepregătit să îi salveze. Observator lansează luni, 7 septembrie, „România, pierdută în droguri”, o nouă campanie de reportaje și anchete despre consumul de droguri din România și efectele asupra copiilor, familiilor și societății.

„România, pierdută în droguri” – noua campanie Observator

România nu mai este de mult doar o țară de tranzit pentru droguri. Consumul începe tot mai devreme, iar accesul la substanțe este, potrivit mărturiilor adunate de Observator, alarmant de facil. În primul episod, imaginile filmate în spitale, în comunități și în locurile în care ar trebui să existe prevenție și tratament șochează.

Bianca Iacob, jurnalist Observator și realizatoarea campaniei:

Articolul continuă după reclamă

„Am plecat în această campanie de la o problemă şi de la promisiuni.
Consumul de droguri şi promisiunea statului că va ajuta dependenţii de droguri. De ce? Pentru că, de-a lungul timpului, o întrebare mi-a jucat obsesiv în minte: cât de aproape sunt drogurile de noi, de fapt? Răspunsul este dur. Peste tot. România nu mai e de ani buni doar o ţară de tranzit în problema traficului de droguri, e o ţară consumatoare. Consum de la 9 ani, familii care nu ştiu unde să ceară ajutor, oameni care încearcă să se recupereze într-un sistem care nu are capacitatea să îi sprijine. Nu vrem să arătăm doar cât de gravă este problema. Vrem să aflăm unde se rupe lanţul, cine răspunde pentru asta, şi cel mai important, ce soluţii reale există. Pentru că o Românie care îi abandonează pe cei în nevoie nu poate fi soluţia.”

„Am început consumul la 9 ani.” Este una dintre mărturiile care deschid primul episod al campaniei. Copii care spun că au mers la școală drogați, adolescenți care își procură cu ușurință substanțele și tineri ajunși pe stradă după ani de consum descriu o Românie de coșmar. Drogurile ajung la tineri atât pe stradă, cât și prin rețele online. Sunt vândute în marile orașe, dar și în comunități mici, inclusiv în apropierea școlilor. Mărturiile culese de Observator descriu o piață în care comenzile se fac online, iar substanțele pot ajunge la cumpărător prin curier sau prin intermediul dealerilor. Mai mult, pentru unii copii, contactul cu drogurile a început chiar acasă, pentru că România este acum, recunosc și specialiștii, la a doua generație de consumatori.

În camera de gardă a unui spital de psihiatrie, reporterii Observator au întâlnit pacienți aflați în criză și familii care încearcă să își salveze copiii. Dependența înseamnă, pentru mulți, sevraj, automutilare și lupta pentru o viață normală. Iar externarea nu este garanția, nici măcar începutul recuperării.

Un singur centru din țară poate îngriji copii cu adicții, în timp ce alte centre de prevenție și consiliere au fost închise sau au ajuns în paragină. De mai bine de două decenii, România a elaborat strategii și planuri pentru combaterea consumului de droguri. Între timp, fenomenul s-a dezvoltat nestingherit.

Când un copil descoperă drogurile în propria casă, iar ajutorul vine prea târziu, problema nu mai poate fi ignorată. Cine îi protejează pe cei vulnerabili? Unde pot fi tratați dependenții? Și ce se întâmplă după externare?

„România, pierdută în droguri” se vede în direct la Observator 19, Antena 1 și pe antenaplay.ro. Toate episoadele vor putea fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația ObservatorNews din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

+1
Mai multe fotografii

https://observatornews.ro/
https://www.facebook.com/ObservatorAntena1
https://www.instagram.com/observatorantena1/
https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en
https://www.youtube.com/@ObservatorTV

Părinții care pleacă la muncă în străinătate au obligații clare în 2026. Ce trebuie să facă înainte să își lase copiii î... Ilie Năstase, reclamat de soția sa, Ioana, în plin divorț! Polițiștii au emis un ordin provizoriu de protecție...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă!
Observatornews.ro Scuza procurorilor care au ținut închis 25 de zile un om nevinovat: Semăna cu adevăratul hoț Scuza procurorilor care au ținut închis 25 de zile un om nevinovat: Semăna cu adevăratul hoț
Antena 3 Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
SpyNews Actor turc iubit de români, găsit mort în locuință. Ultimele imagini cu el în viață Actor turc iubit de români, găsit mort în locuință. Ultimele imagini cu el în viață
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Inimă sub acoperire, cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1: „E ceva ce nu am mai făcut!”
Inimă sub acoperire, cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1: „E ceva ce nu am mai...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
O tânără a lăsat Spania pentru România. Care sunt cele 5 motive care au convins-o să înceapă o viață nouă aici
O tânără a lăsat Spania pentru România. Care sunt cele 5 motive care au convins-o să înceapă o viață nouă...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru”
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru” AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță
De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT
Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT BZI
Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat
Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat Jurnalul
Toamna celor 6 retrograde: Universul trage frâna de mână. Iubirea, planurile și marile decizii intră în revizie
Toamna celor 6 retrograde: Universul trage frâna de mână. Iubirea, planurile și marile decizii intră în revizie Kudika
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip Redactia.ro
Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara
Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x