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Ce este testul PISA și de ce este important pentru elevi. Rezultatele care arată cât de bine îi pregătește școala pentru viață

Ce este testul PISA și de ce sunt importante rezultatele din 2025. Cum a ajuns România la cele mai slabe scoruri.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 22:26 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 22:28
Ce este testul PISA și de ce este important pentru elevi. Rezultatele care arată cât de bine îi pregătește școala pentru viață | Shutterstock
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Rezultatele PISA 2025 au fost publicate marți, 8 septembrie, iar datele arată o scădere îngrijorătoare a performanțelor elevilor la nivel internațional.

Ce este testul PISA și de ce este important pentru elevi

Evaluarea este realizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și oferă una dintre cele mai importante imagini comparative asupra competențelor tinerilor de 15 ani.

PISA – Programme for International Student Assessment – nu este un examen școlar și rezultatul obținut nu se transformă în notă și nu influențează situația școlară a elevului. Testarea urmărește, mai degrabă, să afle cât de bine pot tinerii să folosească ceea ce au învățat în situații concrete.

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La ediția din 2025 au participat peste 760.000 de elevi din 91 de țări și economii, reprezentând aproximativ 33 de milioane de tineri de 15 ani. România a avut 7.725 de elevi participanți, din 322 de școli.

Ce verifică, de fapt, testul PISA

Evaluarea se concentrează pe trei domenii principale: lectură, matematică și științe. În 2025, domeniul principal a fost știința, iar lectura și matematica au fost domenii secundare. Testarea a inclus și, pentru prima dată, evaluarea rezolvării problemelor în mediul digital.

Important este că PISA nu verifică pur și simplu cât de multe informații a memorat un copil. Testul urmărește dacă acesta poate să înțeleagă și să interpreteze informații, să le evalueze, să facă legături și să aplice cunoștințele pentru a rezolva probleme apropiate de cele din viața reală.

În cazul lecturii, de exemplu, un rezultat slab nu înseamnă automat că elevul nu știe să citească. PISA măsoară inclusiv capacitatea de a identifica ideea principală, de a găsi informații relevante, de a interpreta un text și de a face diferența între fapte și opinii.

Testarea vizează elevii de aproximativ 15 ani deoarece această vârstă este apropiată de finalul învățământului obligatoriu în multe dintre țările participante. Astfel, OCDE poate compara cât de pregătiți sunt tinerii pentru studiile ulterioare, piața muncii și viața de adult.

PISA este organizat, în mod obișnuit, o dată la trei ani. Calendarul edițiilor recente a fost însă afectat de pandemia de COVID-19, ceea ce explică decalajul dintre unele cicluri.

România, sub media OCDE la toate cele trei domenii

Pentru România, rezultatele din 2025 sunt mai slabe decât în 2022. Elevii români au obținut 425 de puncte la științe, 419 la matematică și 413 la lectură, toate scorurile fiind sub mediile OCDE.

Cea mai mare problemă este la lectură, unde România a pierdut 16 puncte față de 2022, ajungând la 413 puncte. La matematică, scorul a scăzut cu nouă puncte, până la 419, iar la științe cu trei puncte, până la 425. OCDE consideră evoluția la matematică și științe relativ stabilă statistic, în timp ce scăderea la lectură este semnificativă.

Doar 52% dintre elevii români ating cel puțin nivelul minim de competență la lectură, față de 69% în media OCDE. La matematică procentul este de 48%, comparativ cu 65% în OCDE, iar la științe ajunge la 54%, față de 74%, arată hotnews.ro.

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La nivelul OCDE, rezultatele din 2025 au atins cele mai scăzute medii înregistrate vreodată la matematică și lectură, iar lectura a pierdut 14 puncte numai între 2022 și 2025. Pe intervalul 2015-2025, scăderea medie în țările OCDE a fost de 28 de puncte la lectură.

Pentru părinți și elevi, PISA nu aduce consecințe individuale. Rezultatele sunt însă importante pentru că pot indica problemele sistemului educațional și pot orienta viitoare politici, programe și măsuri de sprijin. PISA nu spune care sunt „cei mai inteligenți copii” din lume, ci oferă o imagine asupra competențelor pe care sistemele de educație reușesc să le formeze.

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