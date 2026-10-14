Scandal de spionaj la compania care a creat ChatGPT! Un angajat, arestat de FBI. Cum a fost descoperit dispozitivul ascuns

Un angajat al companiei OpenAI a fost arestat de FBI și este acuzat că a instalat un dispozitiv secret de înregistrare într-o sală de conferințe, pentru a spiona ședințele conducerii. Inginerul a fost arestat la o săptămână după ce dispozitivul a fost descoperit.

Inginerul era cetățean saudi, avea 35 de ani și a fost arestat vineri de FBI în urma unor acuzații de spionaj. Abdulrahman Alfozan ar fi instalat dispozitivul în secret într-una dintre sălile de conferințe ale companiei OpenAI, cu scopul de a surprinde discuții sensibile.

La o săptămână de când dispozitivul a fost găsit, angajatul a fost arestat de FBI, conform apnews.com. De asemenea, la tribunalul din San Francisco a fost depusă o plângere penală în acest caz.

Reacția companiei OpenAI

Compania OpenAI, cea care a creat ChatGPT, a transmis printr-un comunicat oficial că a fost efectuată o anchetă internă pentru a identifica ce este dispozitivul suspect găsit într-una dintre sălile de conferințe și cine l-a amplasat acolo.

Articolul continuă după reclamă

Conducerea companiei a sesizat FBI, iar polițiștii l-au arestat pe angajatul suspectat că a încercat să spioneze ședințele conducerii. Reprezentanții OpenAI au precizat că ancheta este în curs de desfășurare și sunt dornici să sprijine cercetările.

”Am folosit modelele noastre pentru a înțelege dispozitivul și de unde provenea, identificând faptul că un anumit angajat îl plantase cu câteva zile mai devreme. Am sesizat problema FBI-ului și suntem recunoscători agenților și procurorilor care au acționat rapid pentru a efectua o arestare. Ancheta FBI este în desfășurare și vom continua să le sprijinim munca”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei OpenAI.

Angajatul ar fi folosit ”tehnologie de superinteligență”

Procurorul care anchetează cazul a precizat că gestul angajatului poate fi o amenințare la siguranța națională. Până în acest moment, nu se știe ce intenționa angajatul să facă cu înregistrările sensibile pe care voia să le înregistreze.

Abdulrahman Alfozan a ajuns în fața judecătorilor marți, 13 octombrie, iar următorul proces urmează să aibă loc pe data de 19 octombrie.

Citește și: Un bărbat a ales să-și spioneze soția și a reușit să se îmbogățească. Cum a câștigat o sumă de aproape 2 milioane de dolari