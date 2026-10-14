Antena Căutare
Home News Actualitate Scandal de spionaj la compania care a creat ChatGPT! Un angajat, arestat de FBI. Cum a fost descoperit dispozitivul ascuns

Scandal de spionaj la compania care a creat ChatGPT! Un angajat, arestat de FBI. Cum a fost descoperit dispozitivul ascuns

Un angajat al companiei OpenAI a fost arestat de FBI și este acuzat că a instalat un dispozitiv secret de înregistrare într-o sală de conferințe, pentru a spiona ședințele conducerii. Inginerul a fost arestat la o săptămână după ce dispozitivul a fost descoperit.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 22:26 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 22:31
Angajatul este cetățean saudit și are 35 de ani. | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Inginerul era cetățean saudi, avea 35 de ani și a fost arestat vineri de FBI în urma unor acuzații de spionaj. Abdulrahman Alfozan ar fi instalat dispozitivul în secret într-una dintre sălile de conferințe ale companiei OpenAI, cu scopul de a surprinde discuții sensibile.

La o săptămână de când dispozitivul a fost găsit, angajatul a fost arestat de FBI, conform apnews.com. De asemenea, la tribunalul din San Francisco a fost depusă o plângere penală în acest caz.

Reacția companiei OpenAI

Compania OpenAI, cea care a creat ChatGPT, a transmis printr-un comunicat oficial că a fost efectuată o anchetă internă pentru a identifica ce este dispozitivul suspect găsit într-una dintre sălile de conferințe și cine l-a amplasat acolo.

Articolul continuă după reclamă

Conducerea companiei a sesizat FBI, iar polițiștii l-au arestat pe angajatul suspectat că a încercat să spioneze ședințele conducerii. Reprezentanții OpenAI au precizat că ancheta este în curs de desfășurare și sunt dornici să sprijine cercetările.

”Am folosit modelele noastre pentru a înțelege dispozitivul și de unde provenea, identificând faptul că un anumit angajat îl plantase cu câteva zile mai devreme. Am sesizat problema FBI-ului și suntem recunoscători agenților și procurorilor care au acționat rapid pentru a efectua o arestare. Ancheta FBI este în desfășurare și vom continua să le sprijinim munca”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei OpenAI.

Angajatul ar fi folosit ”tehnologie de superinteligență”

Procurorul care anchetează cazul a precizat că gestul angajatului poate fi o amenințare la siguranța națională. Până în acest moment, nu se știe ce intenționa angajatul să facă cu înregistrările sensibile pe care voia să le înregistreze.

Abdulrahman Alfozan a ajuns în fața judecătorilor marți, 13 octombrie, iar următorul proces urmează să aibă loc pe data de 19 octombrie.

Citește și: Un bărbat a ales să-și spioneze soția și a reușit să se îmbogățească. Cum a câștigat o sumă de aproape 2 milioane de dolari

Reacția lui Mircea Badea după ce s-a spus că e o invazie de șobolani în București: ”Am tot pus întrebări”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac! Mesajul tranşant al lui Ion Ţiriac Jr după ce a preluat averea de peste 2 miliarde de euro a tatălui său, Ion Ţiriac!
Observatornews.ro Românii cu cancer duc două lupte: una cu boala, una cu cei care îi păcălesc cu vindecări miraculoase Românii cu cancer duc două lupte: una cu boala, una cu cei care îi păcălesc cu vindecări miraculoase
Antena 3 Surse. Elena Mateescu a trimis un mesaj intern angajaților ANM, despre scandalul cu Diana Buzoianu: „Îmi pare sincer rău” Surse. Elena Mateescu a trimis un mesaj intern angajaților ANM, despre scandalul cu Diana Buzoianu: „Îmi pare sincer rău”
SpyNews Gabi Bădălău a acuzat-o pe Claudia Pătrășcanu că ar fi încercat să-l agreseze când a dus copilul la școală: ”A chemat pe cineva să filmeze” Gabi Bădălău a acuzat-o pe Claudia Pătrășcanu că ar fi încercat să-l agreseze când a dus copilul la școală: ”A chemat pe cineva să filmeze”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Reacția lui Mircea Badea după ce s-a spus că e o invazie de șobolani în București: ”Am tot pus întrebări”
Reacția lui Mircea Badea după ce s-a spus că e o invazie de șobolani în București: ”Am tot pus întrebări”
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ai câine sau pisică la bloc? Ce nu poate să îți interzică asociația de proprietari și când poți fi amendat. Ce spune legea
Ai câine sau pisică la bloc? Ce nu poate să îți interzică asociația de proprietari și când poți fi amendat....
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x