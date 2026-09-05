Antena Căutare
Home News Actualitate Skepta a dat startul Always Forever Festival la Mogoșoaia

Skepta a dat startul Always Forever Festival la Mogoșoaia

Mogoșoaia, 5 septembrie 2026 — Prima ediție a Always Forever Festival a debutat vineri, 4 septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia, unde aproximativ 6.000–7.000 de participanți s-au bucurat de muzică live, entertainment și experiențe inspirate de unele dintre cele mai populare producții Antena.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 09:11 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 09:14
Galerie
Skepta a dat startul Always Forever Festival la Mogoșoaia. Prima zi a adus muzică live, distracție și experiențe inspirate de cele mai iubite show-uri Antena
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cap de afiș al primei zile a fost Skepta, unul dintre cele mai importante nume ale scenei grime britanice. Artistul a oferit un show intens, iar unul dintre momentele speciale ale serii a fost apariția pe scenă a fratelui său, Jme, care avusese propriul concert mai devreme în aceeași zi. Cei doi au interpretat împreună „That’s Not Me”, spre bucuria publicului.

Jme nu s-a oprit însă la momentul de pe scenă. Pasionat de șah, artistul a profitat de timpul petrecut la festival pentru a juca o partidă după concert, oferind astfel publicului o imagine mai puțin obișnuită a unuia dintre artiștii serii.

Și AJ Tracey a avut parte de o experiență autentic românească la Mogoșoaia. Artistul a gustat sarmale, una dintre specialitățile tradiționale ale bucătăriei românești, în timpul vizitei sale la festival.

Seara a avut și o componentă specială pentru publicul Antena. Participanții la festival au putut urmări live primul episod din noul sezon „Insula Iubirii”, transformând vizionarea într-un moment colectiv, în aer liber, alături de comunitatea prezentă la eveniment.

Articolul continuă după reclamă

Distracția a continuat cu o activare inspirată de „Asia Express”, care le-a oferit participanților ocazia de a intra într-o experiență interactivă inspirată de universul unuia dintre cele mai urmărite show-uri de aventură din România.

Prima zi de Always Forever Festival a combinat astfel concertele cu experiențele de entertainment, momentele-surpriză și interacțiunea cu artiștii, într-un decor aparte. Grădinile Palatului Mogoșoaia au devenit, pentru două zile, locul de întâlnire dintre patrimoniul istoric și energia muzicii contemporane.

Festivalul continuă astăzi, 5 septembrie, cu o nouă serie de concerte. Pe scena Always Forever urcă Hurts, duo-ul britanic de synth-pop, alături de Brooke Combe, Jacotene, Moonlight Breakfast, Golan, Aximilian și mulți alții într-o zi care aduce noi concerte și surprize pentru public.

Prin prima sa ediție, Always Forever Festival propune un mix între muzică live, cultură alternativă, artă și entertainment, într-un spațiu cu o puternică identitate culturală, aflat la mică distanță de București.

Always Forever Festival 2026 are loc în perioada 4–5 septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.

De ce vor românii să dea noile buletine înapoi. Problemele apărute după schimbarea cărții de identitate...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!” Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!”
Observatornews.ro Cum arată casele oferite gratuit profesorilor care se mută în Iaşi. Una singură costă 140.000 de euro Cum arată casele oferite gratuit profesorilor care se mută în Iaşi. Una singură costă 140.000 de euro
Antena 3 VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
SpyNews Cum a reacționat Eva Măruță atunci când a aflat că tatăl său va prezenta emisiunea Furnicuțele. Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri Cum a reacționat Eva Măruță atunci când a aflat că tatăl său va prezenta emisiunea Furnicuțele. Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
De ce vor românii să dea noile buletine înapoi. Problemele apărute după schimbarea cărții de identitate
De ce vor românii să dea noile buletine înapoi. Problemele apărute după schimbarea cărții de identitate
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
4 septembrie, zi de post pentru creștinii ortodocși. Ce sfinți sunt pomeniți astăzi în calendar
4 septembrie, zi de post pentru creștinii ortodocși. Ce sfinți sunt pomeniți astăzi în calendar
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Când am ieșit de acolo...” Moment incredibil pentru unul dintre cei mai iubiți artiști în România
„Când am ieșit de acolo...” Moment incredibil pentru unul dintre cei mai iubiți artiști în România AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Alexandru Rogobete anunţă o majoritate PSD-UDMR, minorități și neafiliați: „Fără USR e bine!”
Alexandru Rogobete anunţă o majoritate PSD-UDMR, minorități și neafiliați: „Fără USR e bine!” BZI
Cine sunt „stăpânii” contractelor de înarmare de 7,3 miliarde de euro, bani pe care România i-a împrumutat de la UE
Cine sunt „stăpânii” contractelor de înarmare de 7,3 miliarde de euro, bani pe care România i-a împrumutat... Jurnalul
Ce școală exclusivistă au ales Harry și Meghan pentru Archie și Lilibet? Costă zeci de mii de euro!
Ce școală exclusivistă au ales Harry și Meghan pentru Archie și Lilibet? Costă zeci de mii de euro! Kudika
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele Redactia.ro
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x