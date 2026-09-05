Skepta a dat startul Always Forever Festival la Mogoșoaia

Cap de afiș al primei zile a fost Skepta, unul dintre cele mai importante nume ale scenei grime britanice. Artistul a oferit un show intens, iar unul dintre momentele speciale ale serii a fost apariția pe scenă a fratelui său, Jme, care avusese propriul concert mai devreme în aceeași zi. Cei doi au interpretat împreună „That’s Not Me”, spre bucuria publicului.
Jme nu s-a oprit însă la momentul de pe scenă. Pasionat de șah, artistul a profitat de timpul petrecut la festival pentru a juca o partidă după concert, oferind astfel publicului o imagine mai puțin obișnuită a unuia dintre artiștii serii.
Și AJ Tracey a avut parte de o experiență autentic românească la Mogoșoaia. Artistul a gustat sarmale, una dintre specialitățile tradiționale ale bucătăriei românești, în timpul vizitei sale la festival.
Seara a avut și o componentă specială pentru publicul Antena. Participanții la festival au putut urmări live primul episod din noul sezon „Insula Iubirii”, transformând vizionarea într-un moment colectiv, în aer liber, alături de comunitatea prezentă la eveniment.
Distracția a continuat cu o activare inspirată de „Asia Express”, care le-a oferit participanților ocazia de a intra într-o experiență interactivă inspirată de universul unuia dintre cele mai urmărite show-uri de aventură din România.
Prima zi de Always Forever Festival a combinat astfel concertele cu experiențele de entertainment, momentele-surpriză și interacțiunea cu artiștii, într-un decor aparte. Grădinile Palatului Mogoșoaia au devenit, pentru două zile, locul de întâlnire dintre patrimoniul istoric și energia muzicii contemporane.
Festivalul continuă astăzi, 5 septembrie, cu o nouă serie de concerte. Pe scena Always Forever urcă Hurts, duo-ul britanic de synth-pop, alături de Brooke Combe, Jacotene, Moonlight Breakfast, Golan, Aximilian și mulți alții într-o zi care aduce noi concerte și surprize pentru public.
Prin prima sa ediție, Always Forever Festival propune un mix între muzică live, cultură alternativă, artă și entertainment, într-un spațiu cu o puternică identitate culturală, aflat la mică distanță de București.
Always Forever Festival 2026 are loc în perioada 4–5 septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.De ce vor românii să dea noile buletine înapoi. Problemele apărute după schimbarea cărții de identitate...