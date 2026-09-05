Mogoșoaia, 5 septembrie 2026 — Prima ediție a Always Forever Festival a debutat vineri, 4 septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia, unde aproximativ 6.000–7.000 de participanți s-au bucurat de muzică live, entertainment și experiențe inspirate de unele dintre cele mai populare producții Antena.

Skepta a dat startul Always Forever Festival la Mogoșoaia. Prima zi a adus muzică live, distracție și experiențe inspirate de cele mai iubite show-uri Antena

Cap de afiș al primei zile a fost Skepta, unul dintre cele mai importante nume ale scenei grime britanice. Artistul a oferit un show intens, iar unul dintre momentele speciale ale serii a fost apariția pe scenă a fratelui său, Jme, care avusese propriul concert mai devreme în aceeași zi. Cei doi au interpretat împreună „That’s Not Me”, spre bucuria publicului.

Jme nu s-a oprit însă la momentul de pe scenă. Pasionat de șah, artistul a profitat de timpul petrecut la festival pentru a juca o partidă după concert, oferind astfel publicului o imagine mai puțin obișnuită a unuia dintre artiștii serii.

Și AJ Tracey a avut parte de o experiență autentic românească la Mogoșoaia. Artistul a gustat sarmale, una dintre specialitățile tradiționale ale bucătăriei românești, în timpul vizitei sale la festival.

Seara a avut și o componentă specială pentru publicul Antena. Participanții la festival au putut urmări live primul episod din noul sezon „Insula Iubirii”, transformând vizionarea într-un moment colectiv, în aer liber, alături de comunitatea prezentă la eveniment.

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Distracția a continuat cu o activare inspirată de „Asia Express”, care le-a oferit participanților ocazia de a intra într-o experiență interactivă inspirată de universul unuia dintre cele mai urmărite show-uri de aventură din România.

Prima zi de Always Forever Festival a combinat astfel concertele cu experiențele de entertainment, momentele-surpriză și interacțiunea cu artiștii, într-un decor aparte. Grădinile Palatului Mogoșoaia au devenit, pentru două zile, locul de întâlnire dintre patrimoniul istoric și energia muzicii contemporane.

Festivalul continuă astăzi, 5 septembrie, cu o nouă serie de concerte. Pe scena Always Forever urcă Hurts, duo-ul britanic de synth-pop, alături de Brooke Combe, Jacotene, Moonlight Breakfast, Golan, Aximilian și mulți alții într-o zi care aduce noi concerte și surprize pentru public.

Prin prima sa ediție, Always Forever Festival propune un mix între muzică live, cultură alternativă, artă și entertainment, într-un spațiu cu o puternică identitate culturală, aflat la mică distanță de București.

Always Forever Festival 2026 are loc în perioada 4–5 septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.