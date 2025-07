Soția lui Diogo Jota, declarație sfâșietoare după moartea jucătorului de la Liverpool: „Pentru totdeauna fata ta”

Soția lui Diogo Jota a scris primul său mesaj la aproape trei săptămâni de la moartea fulgerătoare a jucătorului de la Liverpool.

Rute Cardoso, văduva lui Diogo Jota, jucătorul de la Liverpool care a murit tragic la doar 28 de ani, într-un accident rutier, a făcut o postare pe rețelele de socializare, la o lună după nuntă și aproape trei săptămâni de la tragicul accident.

Citește și: Imagini de la locul accidentului în care a murit Diogo Jota. Bolidul în care se afla alături de fratele său, complet carbonizat

Ce mesaj a transmis soția lui Diogo Jota după moartea jucătorului de la Liverpool

Au trecut aproape trei săptămâni de la tragicul accident în care și-au pierdut viețile Diogo Jota și fratelui său, Andre Silva, și o lună de când Rute Cardoso și fostul jucător al lui Liverpool făceau nuntă și sperau la o viață frumoasă împreună, alături de cei trei copii ai lor.

Articolul continuă după reclamă

În tot acest timp, familia și fanii au fost împietriți de durere, iar acum, pentru prima dată, soția jucătorului, Rute Cardoso, a găsit puterea să rupă tăcerea.

Într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, văduva forbalistului portughez a rememorat una dintre cele mai speciale zile din viața sa, cea în care s-a căsătorit cu Diogo Jota, lăsând un mesaj plin de durere.

„O lună de la <<până când moartea ne va despărţi>>. Pentru totdeauna, a ta fată”, a transmis Rute Cardoso, într-o postare pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mesajul sfâșietor a stârnit un val de reacții în mediul online, mulți dintre internauți oferindu-i sprijin necondiționat.

Citește și: Cauza accidentului teribil în care a murit Diogo Jota. Fotbalistul portughez avea 28 de ani și se căsătorise de câteva zile

Ce au declarat doi șoferi de camion despre tragedia în care au murit Diogo Jota și fratele lui

La începutul lunii iulie, pe autostrada A-52 din provincia Zamora, nord-vestul Spaniei, jucătorul echipei Liverpool, Diogo Jota, şi fratele său, Andre Silva, şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier care a adus multă durere pentru familie și fani.

Ulterior, un prim raport de expertiză al Gărzii Civile spaniole a arătat că „totul indică o viteză peste limita autorizată pe şosea” şi că „urmele lăsate” de unul dintre pneurile vehiculului, un Lamborghini Huracan închiriat, sunt în curs de examinare, notează digifm.ro.

În timp ce ancheta este încă în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele morţii celor doi fotbalişti portughezi, două relatări ale martorilor oculari publicate în presă oferă o versiune diferită a evenimentelor.

Intervievat de tabloidul portughez Correio de Manha, citat de News.ro și digifm.ro, şoferul de camion Jose Aleixo Duarte a dezvăluit că a fost depăşit „cu viteză moderată”, cu cinci minute înainte de accident, de un Lamborghini Huracan, condus probabil de Diogo Jota.

Totodată, martorul a subliniat starea proastă a drumului şi a spus că un alt şofer a văzut vehiculul derapând pe autostradă.

Jose Azevedo s-a prezentat pe reţelele sociale ca fiind autorul înregistrării video care arată automobilul Lamborghini în flăcări noaptea. Şoferul camionului a făcut următoarele declarații:

„Am filmat, am oprit, am încercat să ajut, dar din păcate nu am putut face nimic. Conştiinţa mea este curată. Ştiu prin ce am trecut în acea noapte, pentru că nu ştiam cine era înăuntru. Cele mai sincere condoleanţe familiei”.

Martorul a mai declarat că maşina în care se aflau cei doi fraţi nu ar fi avut viteză.

„Familia are cuvântul meu că nu aveau viteză. Am putut vedea marca şi culoarea maşinii când au trecut pe lângă mine. Conduceau foarte calm. Conduc pe acest drum în fiecare zi, de luni până sâmbătă. Ştiu ce drum este şi am văzut lucruri cu adevărat scandaloase cu alte maşini, dar ei conduceau foarte calm. Era întuneric şi, în ciuda acestui fapt, am putut vedea perfect marca şi culoarea vehiculului. Mai târziu, din păcate, a avut loc accidentul”, mai notează sursele citate mai sus.